Modelo Xeneral Pardiñas para el ‘nuevo’ Hórreo: preferencia peatonal y límite de 10 km/h

Santiago. El grupo municipal popular, a través de su concejala María Castelao, presentará una pregunta en el pleno para “coñecer os estudos prospectivos realizados polo Concello, con anterioridade á aprobación definitiva dos proxectos de reforma das rúas Clara Campoamor e do Hórreo, para modelizar o comportamento do tráfico que se producirá nos arredores da estación intermodal e nas relacións de mobilidade do conxunto da cidade unha vez que se rematen definitivamente as actuacións nas ditas rúas”. Asimismo, quieren conocer las previsiones sobre flujos de tráficos previstos que “serviron para fundamentar as reformas, e evitar no futuro posibles retencións ou puntuais colapsos nos accesos viarios, como ten sucedido no pasado no contorno da Galuresa”, indicaron los populares.

Desde el PP inciden en que el gobierno local también deberá “aclarar si se manteñen os catro carrís existentes”, y también preguntarán por la incorporación de “prazas de

aparcamento por tempo limitado no deseño final da reurbanización da rúa do Hórreo, no ámbito da estación intermodal, nas proximidades do Centro de Saúde Concepción

Arenal”. En este sentido, apuestan por “un espazo reservado para, polo menos, dúas prazas de aparcamento exprés, vinculadas ao uso sanitario ou asistencial”.