Modificacións de tráfico na avenida de Lugo

DENDE HOXE. A execución da nova fase dos traballos que a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade está a desenvolver no cruce dos Concheiros coa avenida de Lugo e Rodríguez de Viguri fan necesario novos cambios do tráfico a partir de hoxe. Os principais cambios na ordenación do tráfico implican levar ás glorietas os movementos actuais do cruce, o que tamén suporá modificacións na circulación do transporte público. Tamén se restrinxe o tráfico en Fonte de Concheiros. Máis en concreto, eliminaranse os xiros no nó de Concheiros, permitíndose o acceso dende Concheiros á avenida de Lugo unicamente en sentido descendente. Ademais, en Fonte de Concheiros cara o nó permitirase só a entrada a garaxes e residentes. Na rotonda provisional da estación de autobuses habilitaranse os dous carrís interiores, quedando o carril dereito cortado. Nesta zona, os traballos permitirán xa dimensionar as rotondas da avenida de Lugo e da estación de autobuses co seu tamaño definitivo. Pola súa banda, na avenida Rodríguez de Viguri retiraranse provisionalmente as prazas de aparcamento en sentido descendente, o que permite manter habilitado un carril en cada sentido. Estas novas medidas permiten manter sen modificacións o resto dos cambios actuais na reordenación do tráfico. Na avenida de Lugo mantense habilitado un carril por sentido a través das vías de servizo. redac.