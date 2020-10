“Moitas veces temos que traballar en casamentos para financiar as nosas pezas”

Ariadna Cordal é unha moza de 22 anos que participa no Festival Internacional de Cine Curtocircuíto por segunda vez. Orixinal de Cambados, é considerada unha das grandes promesas do cinema galego. Na súa primeira participación no ciclo presentou They Ponder, un documental experimental que este ano será proxectado de novo no festival. Sen embargo, a súa participación estelar nesta edición será no marco da sección Supernova, na que presentará o seu film Papá, ¿por qué quitas la música?

Faiche ilusión participar en Curtocircuíto?

Faime moita ilusión porque a peza que seleccionaron este ano para Supernova, Papá, ¿por qué quitas la música?, é o meu traballo de Fin de Grao. Xa o estreara no Festival de Cans, pero estou mi emocionada por poder seguir participando neste tipo de ciclos. Tamén me fixo moita ilusión que este ano pensasen en min para a sección de Novas Creadoras. Vou poder participar nun coloquio moi interesante con outras creadoras de Galicia, que son auténticos referentes para min.

Fálame de They Ponder

They Ponder xa se presentou en Curtocircuíto hai uns anos. É un documental experimental que fixen durante o meu ano de intercambio nos Estados Unidos. Tratei de probar cousas novas, buscaba transmitir a inquedanza que tiña nese momento sobre a ambigüidade das emocións e das sensacións. Para iso seleccionei un actor semiprofesional, que estaba estudando comigo, e tamén a unha rapaza que me parecía que podía aportar mito á peza polo seu físico e pola súa expresividade. Despois foi cuestión de darlles unha serie de indicacións para que eles intentasen transmitir diferentes sensacións, para despois facer unha edición con imaxes abstractas, de cara a crear unha especie de liña narrativa que transmitise esa mesma emotividade ao espectador.

Crees que algún día haberá lugar para este tipo de pezas nas salas comerciais?

Polo de agora estas obras de vidoeocreación e videoexperimentación teñen máis espazo en museos e salas de arte. Por iso Curtocircuíto me resulta tan interesante, porque ademais de acoller pezas convencionais, tamén da espazo a este tipo de obras. É difícil presentarlle estas pezas a un público xeral. Non podemos esperar que a xente as comprenda e as goce, sobre todo porque non están habituados a elas.

Papa, ¿por qué quitas la música? xa é unha obra máis convencional

Si. Eu creo que as pezas experimentais me permiten explorar outras formas de narrar e transmitir dunha forma moi libre, porque podo facelo eu practicamente todo. Pero con ‘Papá’ foi diferente, porque xa non dependía todo de min. É unha peza de ficción, cun actor profesional, e fixo falta levar un plan máis xerárquico, ter unha estrutura máis organizada e contar con xente máis preparada ... Fai falta asignar uns roles, son procesos diferentes.

Cres que na carreira vos preparan para facer este tipo de traballos?

Eu atopei que na carreira animábannos moito a experimentar. Moitos dos profesores da Universidade de Vigo incluso coincidiron comigo en obradoiros. Creo que é moi positivo que nos dean tanto espazo para que creamos as nosas propias pezas.

Pero non todo o mundo presentou dúas pezas en festivais deste nivel aos 22 anos.

Tamén é certo que os festivais en Galicia normalmente acollen moi ben aos novos creadores. É un pracer que visibilicen o noso traballo. Hai que animarse e probar, porque tamén é unha forma de aprender como funciona o proceso de distribución, de coñecer outras perspectivas e de crear vínculos con outros creadores. A realidade é que se non fora pola labor que fan festivais como o Curtocircuíto, non sería posible que se desen a coñecer as miñas pezas.

Que aprendiches durante a creación das dúas obras que presentas este ano?

De cada peza aprendes cousas diferentes. Con They Ponder non tiven que planificar nada, foi un proceso máis intuitivo, incluso estaba un pouco frustrada porque facía parte dun traballo de clase e non daba atopado a forma de sacalo adiante. Decanteime de que tiña que investir máis tempo en organizar as miñas producións. Con ‘Papá’ pasoume o contrario. Dinme conta de que demasiada planificación tamén te quita espazo para ser creativo. Eramos un equipo pequeno e iso quitoume espazo para dedicarme á dirección. Creo que o éxito está en encontrar o equilibrio entre a planificación e a creatividade para atopar as ferramentas cinematográficas máis adecuadas.

Onde podemos encontrar o teu traballo?

They Ponder pódese encontrar en aberto en internet, porque o seu circuíto por festivais xa rematou. ‘Papá’ inda non porque aspiro a seguir participando nestes ciclos. O mellor é que a xente me siga polas redes sociais, aí é onde vou poñendo toda a información sobre os eventos aos que acudo.

Pódese vivir de participar en festivais de cine?

Para nada. É moi frustrante porque ademais co Covid paralizáronse moitos eventos. Tamén hai que ter en conta a inversión que se fai, e iso depende da peza. ‘Papá’, por exemplo, precisou de moitos máis cartos que a They Ponder, e iso sen contar o material. Ao final temos que buscarnos outras opcións laborais, acabamos facendo vídeos de casamentos e bautizos ou videoclips para poder financiar a nosas pezas.