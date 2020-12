Moksín, Dinahosting e Revista Pincha, gañadoras dos Premios Manuel Beiras

Santiago. O concelleiro de Políticas Linguísticas, Rubén Prol, e o representante da Cámara de Comercio no xurado dos premios, Xabier Freire Chico, anunciaron os gañadores da edición deste ano dos Manuel Beiras, que se entregaron onte pola tarde, a partir das 20.30 horas, no Teatro Principal. O pasado día 15 de decembro reuniuse o xurado dos Premios Manuel Beiras que, tras examinar as corenta e dúas propostas de empresas candidatas e das deliberacións oportunas, resolveu conceder os gañadores dos galardóns.

Na categoría de nova incorporación ao galego, reconoceuse á empresa Revista Pincha, da que destaca “o enfoque fresco e moderno para tratar na nosa lingua contidos de amplo interese social como a cultura e a gastronomía e achegalos especialmente ao público novo”. Mentres, na sección de empresas cun uso continuado do galego, venceu Dinahosting, “por poñer o galego nas tecnoloxías da información e da comunicación e contribuír a dotalo de ferramentas que o sitúen no panorama dixital, un dos retos principais da nosa lingua”. A zapataría Moksín foi galardoada na categoría de empresa cunha comunicación innovadora, “por implantar unha semente de lingua no corazón comercial de Compostela e no sector da moda e arrequentala cuns escaparates onde tradición e vangarda se colocan ao servizo dun relato que nos explica”.

Neste sentido, tanto Rubén Prol coma Xabier Freire salientaron a importancia e o prestixio crecente dos premios, aos que cada vez se presentan máis empresas. Os galardóns foron entregados nun acto que se celebrou onte no Teatro Principal, conducido por AldaoLado e puido seguirse vía streaming a través da canle de YouTube do Concello de Santiago ou da páxina web dos premios ((www.premiosmanuelbeiras.gal).

Vixésima edición. O Concello de Santiago e a Cámara de Comercio de Santiago convocan os Premios Manuel Beiras, que neste 2020 alcanzaron á súa vixésimo primeira edición, co obxectivo de achegar un recoñecemento público ao uso do galego no ámbito empresarial, como eido de gran relevancia no proceso de normalización do uso social da lingua galega.

Con este recoñecemento pretenden contribuír á difusión das boas prácticas comunicativas en galego e poñer de manifesto as vantaxes de incorporar a nosa lingua para o sector socioeconómico.

Ademais, coa denominación destes premios, queren lembrar a figura do histórico comerciante compostelán Manuel Beiras García (1904-1996), destacado loitador da nosa cultura e da nosa lingua que foi membro das dúas institucións organizadoras. ECG