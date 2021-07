Mónica Rouanet presenta o seu novo thriller social, ‘No oigo a los niños jugar’

O confinamento que nos pechou nas nosas casas en marzo de 2020 tamén nos encerrou, de moitos xeitos, en nós mesmos. Foi o momento de desempolvar vellos hobbies, a guitarra e mailos libros, aburridos de agardar por nós tantos días que non chegaban. Pero o tempo morto chegou e moitas obras acadaron niveis de éxito insospeitados nas mans de lectores voraces. Un deles foi Despiértame cuando acabe septiembre, da alicantina Mónica Rouanet, que foi sinalado como “o libro revelación do confinamento”.

Máis dun ano despois, nunha época ben distinta —ou non tanto— Rouanet volve ás librarías cun novo thriller social, No oigo a los niños jugar. Tamén volve ela mesma, ao encanto da presencialidade e de conversación cos seus lectores. Así o fixo onte na Libraría Cronopios, acompañada do director rexional en Galicia da Cadena SER, Mario Moreno. Unha conversa para achegar o seu mundo interior, cargado de tensión, misterio e sensibilidade cara as temáticas de carácter social.

Narrando a vida de “nenos malditos”, a escritura de Rouanet foi descrita como hipnótica, senda esta “una novela que ahonda, con sensibilidad e intriga, en la exclusión social y el dolor de ser distinto, sin renunciar a una absorbente trama de misterio”, en verbas da autora de La noche de plata, Elia Barceló. Para o periodista de Onda Cero, Juan Diego Guerrero, Mónica Rouanet ten a extraordinaria calidade de describir á perfección o mellor do ser humano, pero tamén o peor.

Nesta nova novela, a escritora alicantina adéntrase na mente de diversos mozos e nenos marxinados, malditos, rapaces con adiccións, obsesións e fortes dependencias emocionais: problemas sociais e psicolóxicos. O lugar, unha antiga residencia para nenos xordos convertida nunha clínica psiquiátrica para adolescentes, permite converxer pasado e presente nos corredoiros dun edificio cargados de “almas” en pena, invisibles aos ollos preguizosos do resto da humanidade.

A da propia protagonista, Alma, resulta unha existencia difícil, tras sufrir un accidente de coche que derivou nun shock postraumático, con só 17 anos, e que a fai ingresar na clínica onde coñecerá a Luna, Mario, Ferrán, Gabriela, Candela e Diego; ademais dos nenos misteriosos que habitan a planta superior e só ela pode ver, cos que a comeza a intercambiar estrañas mensaxes.

A temática do libro está moi relacionada coa propia autora, pois ademais de estudar Filosofía e Letras, está especializada en Pedagoxía pola Universidade Pontifica de Comillas e tamén cursou estudos de Psicoloxía. Leva máis de 20 anos atendendo a persoas con dificultade social. Tamén é autora de Donde las calles no tienen nombre.