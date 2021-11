Monólogo de un profesor

[EL ESCENARIO simula un aula sin alumnos, el profesor está sentado en su mesa y habla. Al fondo un encerado en el que hay dibujado un triángulo con sus respectivos ángulos]

Soy un profesor de matemáticas, clásico y algo aburrido, cuya mente se distancia de la de sus alumnos lo mismo que el universo se expande. Mis actividades son previsibles y de vez en cuando doy una conferencia. Hace unos días, mis queridos amigos, fue una de esas jornadas en las que me escapo de un aula para meterme en otra; los institutos están llenos de aulas. Como dijo Cervantes será forzoso valerme por mi pico que, aunque tartamudo, no lo será para decir verdades.

Cuando me vi delante de aquellos alumnos de cuarto de ESO, ruidosos y displicentes, me invadió esa sensación de desencuentro fatal que los profesores sentimos a veces al vernos delante de una clase, esa inquietud del primer día del curso ante las caras nuevas. ¿Por qué se me ocurriría decirle que sí al vicedirector cuando me habló de dar una charla? Pero esa vacilación, sin embargo, fue cosa solo de unos segundos y me puse a hablar al momento, entrando directamente en el asunto que había elegido: algo ligero, pero también susceptible de sacarle un cierto partido.

Se me había ocurrido contarles una vieja historia del siglo XI y por ello aludí brevemente al estado de las Matemáticas en la alta Edad Media y a la pérdida de los conocimientos clásicos, ya se sabe Euclides, Arquímedes, los monjes copistas y todo eso. Al mismo tiempo observaba a los muchachos y trataba de mantener atento a un porcentaje razonable. De esta forma llegamos al núcleo del relato; la correspondencia entre dos ilustrados de la época que discutían la forma de probar que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Al ser incapaces de hacerlo uno de ellos sugirió recortar los ángulos de un triángulo de pergamino y comprobarlo experimentalmente. Al llegar a este punto muchos se rieron, cosa que no me sorprendió, y entonces yo hice un elogio de la imaginación. ¿Acaso se nos habría ocurrido a nosotros? En cualquier caso, ¿valdría el resultado para cualquier triángulo? No puede uno pasarse los días recortando pergaminos y sería algo caro.

Hablamos luego del sistema arábigo de numeración y de la tortura de operar con números romanos y fuimos terminando. Ahora venía lo mejor, el tiempo de las preguntas y comentarios. Seguramente pensáis que nadie dijo nada, ¿verdad?, pero tampoco hay que subestimar a los jóvenes y yo sabía que alguien me preguntaría como se demuestra lo que vale la suma de los ángulos de un triángulo. Y entonces habló por mi boca el viejo Euclides y con un puntero láser comprado en un chino para la ocasión los dejé más o menos convencidos. Luego alguien preguntó si los triángulos valen realmente para algo y aquí me mantuve firme; los triángulos, como las moléculas o la gravedad, están ahí; exigen de nosotros un cierto trabajo de

comprensión y eso es todo. Hay cuestiones en las que un profesor no puede ceder o está inevitablemente perdido; me gustaría recalcar con energía la observación, esta es la última trinchera y hay que defenderla o emprender una retirada innoble. Así acabó todo y la alegre muchachada, displicente, ruidosa y ya olvidada de nuestros medievales afanes, salió disparada hacia el recreo.

Pero al lado de la pizarra había dos alumnos discutiendo, un chico y una chica, que querían aclarar algún aspecto de lo dicho. Allí nos quedamos hablando de geometría y hasta, utilizando una humilde tiza, dibujamos unos triángulos y hablamos de un programa informático interesante.

Mientras me tomaba un café con el vice pensaba que, al fin y al cabo, la vida sigue igual: esta charla figurará en la memoria de actividades formativas del centro y quedará archivada en mi precario circuito neuronal por si procede reciclarla uno de estos años. Cosas más raras se han visto en este mundo sublunar.