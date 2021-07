Monseñor Barrio: “Poned vuestra confianza en Dios”

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, presidió ayer por la tarde en la Catedral la eucaristía en la que fueron ordenados diáconos los seminaristas José Antonio Conde Silvoso, Kouassi Anani Martín Kouman –natural de Costa de Marfil– y Mario Agustín Pérez Moya. En su homilía, dijo a los nuevos diáconos que “hoy es un día para vosotros de dones y de gracias, de obligaciones y de compromisos”.

Monseñor Barrio exhortó a los candidatos a que “no salga de vuestra boca ninguna palabra ociosa” y a infundir la “bondad de la gente”. También les orientó sobre su futura misión: “Benqueridos ordenados, ides entrar no medio do mundo como signo anticipador, provocador e realizador da comuñón sen buscar a afirmación persoal ou a valoración do ministerio en outras tarefas desconectadas do propio ministerio. Poñede a vosa confianza na forza de Deus e camiñando no seu nome”.

Una vez rematada la homilía los candidatos manifestaron su deseo de ser ordenados y la voluntad de vivir su ministerio con humildad y el alma limpia para proclamar la fe según el Evangelio y la Tradición de la Iglesia. Acto seguido, los tres prometieron celibato, oración y obediencia.

Tras el rezo de las Letanías, el arzobispo a través de la imposición de manos y la plegaria de ordenación confirió a los candidatos el don del Espíritu Santo para su ministerio diaconal. Tras ello, los elegidos se revistieron con la estola cruzada y la dalmática. Para finalizar el rito de ordenación, monseñor Barrio les hizo entrega de los Evangelios y abrazó a cada uno de ellos. En la ceremonia también estuvo presente el obispo auxiliar, monseñor Francisco José Prieto. Comenzó con unos ritos iniciales que precedieron al de ordenación. Después los diáconos hicieron sus promesas para dar paso al rito de conclusión. Finalmente sonó el himno al Apóstol Santiago.