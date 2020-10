Monta un escándalo en O Toural tras robar unas botellas en una tienda

inseguridad. Los vecinos y comerciantes de la plaza de O Toural están hartos de los altercados que cada dos por tres organiza un ciudadano extranjero, que suele acudir a comprar al supermercado “con el objetivo de llevarse alguna cosa sin pagar”, según algunos testigos. Este hombre volvió a protagonizar un incidente ayer, cuando los empleados del Froiz se percataron de que salía de la tienda con una o varias botellas escondidas en la ropa. Cuando intentaron detenerlo, la botella se le rompió y el individuo comenzó a insultarlos. Ante lo ocurrido, testigos presenciales dieron aviso a la Policía Local, que tomó nota de lo ocurrido. Según explicaron algunos comerciantes, “los problemas con esa persona son muy habituales. Es un individuo muy agresivo verbalmente. Se acerca a pedir dinero a la gente y si no le dan nada comienza a insultarlos”, cuentan. De hecho, recientemente fue agredido por un hombre que estaba en una terraza, porque comenzó a insultarle al no darle dinero. La persona que estaba en la terraza le dio un puñetazo. Afortunadamente, no fue nada grave y se recuperó, pero los vecinos están hartos de sufrir este tipo de situaciones y piden al Ayuntamiento de Santiago que tome cartas en el asunto. redacción