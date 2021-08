Monte Pedroso y Viso, los mejores sitios para fotografiar las Perseidas

Los amantes de la astronomía están este año de enhorabuena, ya que las buenas condiciones meteorológicas permitirán esta semana disfrutar de las Perseidas en todo su esplendor, un fenómeno que se repite cada verano, de mediados de julio a final de agosto, y que este año tendrán su máxima actividad “en las noches del 11 al 13 de agosto”, si bien los expertos aseguran que la mejor para observar las llamadas Lágrimas de San Lorenzo será la de esta noche, ya que es la jornada en la que la luna iniciará su fase de cuarto creciente, lo que significa que brillará menos que otras noches, y por tanto, también interferirá menos en la observación.

Sin embargo, la noche con más estrellas fugaces será la del viernes 13, “en torno a las 04.05 de la mañana, cuando se observarán unos 110 meteoros por hora”, según fuentes del Planetarium de Madrid, que puntualizan que “aunque las mejores horas son las de la madrugada, la lluvia de meteoros podrá verse desde el momento que se ponga el sol”.

Habida cuenta del interés que despierta esta lluvia de meteoros procedentes del cometa Swift-Tuttle, no es de extrañar que las apps especializadas para localizarlas, como Sky Maps, cuenten cada día con más suscriptores, y que se busquen los mejores lugares para poder verlos sin salir de la ciudad.

Para los fotógrafos consultados, la clave está en “buscar sitios altos y con poca contaminación lumínica”. Para Xaime Cortizo, por ejemplo, un lugar perfecto es “el Pedroso hacia el lado menos poblado, el Monte Viso e incluso la zona del Observatorio Astronómico del Campus, ya que no suele haber favorlas encendidas”.

El Pedroso y Viso también son dos de los lugares elegidos por Nacho Santás y Alberto Pedrido, quien además añade Monte Paraño, entre Sigüeiro y Lavacolla, y el Pico Sacro en Boqueixón, porque apunta a que “en los alrededores de Santiago hay muchos sitios buenos desde donde fotografiarlos”, y para quien son “noches que se pueden disfrutar sin más, sin pensar en fotografiarlas, tan solo contemplando las estrellas, porque para verlas no es necesario utilizar prismáticos ni telescopio, tan solo buscar un buscar un lugar oscuro y despejado y mirar al cielo”.

De hecho, ninguno de los tres tiene pensado fotografiarlas, al contrario que su compañero Bruno Rodríguez, que aprovechó las buenas condiciones meteorológicas del lunes para acercarse a Cabo Home e inmortalizar la última Vía Láctea visible del año.

Conocido fotógrafo y aficionado a la astrofotografía, advierte que “es muy difícil sacar fotos a las Perseidas con un smartphone, aunque con alguno de alta gama sí se consigue”, pero “si te quieres asegurar las imágenes”, dice, “hay que fotografiarlas con equipo fotográfico adecuado”, en el que considera fundamental un trípode y “por supuesto, mucha paciencia, pero sobre todo, ganas de disfrutar de la astronomía”.

CONSEJOS PARA NO PERDER DETALLE. De hecho, para hacer fotografía nocturna Bruno aconseja “ir acompañado, y si no es así, avisar de dónde pensamos estar. En mi caso, al igual que muchos otros compañeros, salimos con luz suficiente para llegar un poquito antes de la puesta de sol. Así podemos reconocer bien el terreno y preparar nuestro encuadre fotográfico”.

“Además, como vamos a estar unas cuantas horas, no está de más llevarse una neverita con agua fresca, refrescos o una 1906, además de algo para picar; esto al gusto de cada uno”, sonríe, “pero sobre todo, no hay que olvidarse de llevar linternas con baterías de repuesto y ropa de abrigo, porque la tarde puede ser calurosa, pero en Galicia la noche refresca siempre”.

En cuanto a dónde mirar, Bruno afirma que “hay que fijar la vista en la estrella Polar y mantener la mirada en el cielo norte. También podemos buscar en el cielo cinco estrellas que forman una w doble, que es la constelación de Casiopea y es muy fácil verla en verano. Perseo estará durante estas noches justo debajo”.

“Por otra parte, podemos usar aplicaciones en nuestro móvil que mediante la realidad aumentada nos permitirán fácilmente posicionarnos en el cielo”, dice, y advierte de que la mejor forma de ver las Perseidas, las queramos fotografiar o no, es hacerlo “tumbados en el suelo, para no mirar al horizonte”, ya que las estrellas fugaces se ven por todo el firmamento, y es importante no mirar una única zona del cielo, sino su conjunto.

Para esta noche, momento álgido de las Perseidas de este año, se preven más de 200 meteoros por hora, “aunque no todos se pueden percibir a simple vista”, dice Bruno, quien también recomienda disfrutar de las Acuáridas, “que aunque vivieron su momento de máxima intensidad el pasado 30 de julio, todavía están coleando y nos dejarán algún que otro meteoro en las próximas noches hasta el 23 de agosto”.

“Mi recomendación”, dice, “es olvidarse de la cámara y disfrutar del momento. Sobre todo si es la primera vez que se tiene la suerte de ver el cielo estrellado”.

“En serio”, insiste, “no hace falta fotografiarlo todo y estar pendiente de diafragmas, velocidades de obturación y demás... Es algo que se repite todos los años”.