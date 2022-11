Santiago pierde a uno de los concejales más comprometidos del equipo de gobierno local. Si algo caracterizaba a Javier Fernández, quien este lunes presentó su dimisión al alcalde, era su tendencia a estar siempre en la calle, a pie de obra, hablando con los vecinos, tratando de llegar a consensos y buscansdo posibles soluciones. Xosé Sánchez Bugallo anunció ayer que los concejales Sindo Guinarte y Gonzalo Muíños asumen el resto de competencias que, hasta este momento, recaían en Javier Fernández, tras dimitir este lunes después de que se le retirase la gestión de los centros socioculturales. Pero eso no es todo, sino que el alcalde llegó a manifestar que Fernández “no es leal ni con el gobierno ni con los vecinos”.

La dimisión de Fernández se produjo después de que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicase este lunes, sin haberse anunciado públicamente con anterioridad, una reestructuración del gobierno local en la que se le retiraban las competencias sobre centros culturales.

En una rueda de prensa convocada de urgencia, y que tuvo lugar después de otra que protagonizó el propio concejal saliente del gobierno, Bugallo dio a conocer la nueva estructura en una comparecencia en la que también negó que conociese de antemano las intenciones de Javier Fernández en el caso de que le fuesen retiradas las competencias de los centros socioculturales. De esta manera, Gonzalo Muíños es el nuevo responsable de Obras y Sindo Guinarte asume las competencias de Relaciones Vecinales, Fiestas, así como la delegación civil y la extinción de incendios. Mientras, como ya fue publicado en el boletín provincial, las competencias de centros socioculturares recaen en manos de la concejala Mercedes Rosón.

GRUPO NO ADSCRITO. En una rueda de prensa previa, Javier Fernández explicó que solicitó incorporarse al grupo de no adscritos en la corporación local, y que renuncia a formar parte del gobierno local y se da de baja del partido municipal socialista. Además, indicó que, desde el primer momento en que el alcalde le trasladó la posibilidad de retirarle las competencias, fue “siempre claro” y que ya le había trasladado que “si quitaba competencias, me retiraba”.

En este sentido, Sánchez Bugallo señaló durante la rueda de prensa que la decisión de Fernández “no se puede ni justificar ni disculpar”, y que el gobierno local está “sorprendido y decepcionado”. Bugallo explicó que decidió apartar al concejal de los centros socioculturales “en el mes de julio” y que “todo el mundo lo conocía desde septiembre”. Así, detalló que fue aquel mes cuando habló con Fernández, que le pidió “dos meses para arreglar algunos temas”, ya que “si se hacía en ese momento, era dejarlo a pie de caballo”.

De este modo, Bugallo indicó que se le concedieron estos meses, pero que el concejal “en ningún caso dijo que iba a dimitir” en el caso de que le fuesen retiradas las competencias de los centros socioculturales. Además, subrayó que si llega a saber que iba a renunciar, le habría retirado las competencias “mucho antes”. El alcalde, que este lunes insistió en que este cambio de atribuciones no tenía que ver con las protestas de los empleados hacia Fernández por las condiciones de trabajo en los centros culturales, matizó su postura ayer para decir que estos centros “no podían ser solo un foco de conflictos y eso requería un cambio”.

Con todo, reiteró que con la decisión también se buscaba centrar el trabajo de Javier Fernández en el área de Obras para “reforzarlo y mejorarlo al máximo”, y dijo que “hay un nivel bajo de ejecución en materia de obras”.

Fernández, que dio a conocer su dimisión después de la publicación del BOP, explicó ayer en una rueda de prensa que seguirá siendo concejal hasta que termine la legislatura. De hecho, Javier Fernández destacó que entró en la política “como independiente en el partido socialista” y ahora sigue “como independiente en el grupo no adscrito”. Con esta decisión, el edil dimisionario reivindicó que se mantiene fiel a sus principios de “compromiso, honestidad y honradez” y que volverá a su puesto de funcionario.

LA DIMISIÓN. Sobre los hechos ocurridos, el concejal dimisionario puntualizó que, desde el primer momento en que el alcalde le trasladó la posibilidad de retirarle las competencias en centros socioculturales, fue “siempre claro” y que ya le había trasladado que “si quitaba competencias, se retiraba”. Además, incidió en que es el gobierno local el que “tiene que dar explicaciones”.

En su intervención, afirmó que el alcalde le había trasladado, durante las conversaciones mantenidas antes de la publicación del BOP, que existían “tres opciones”, las cuales el concejal se ha negado a revelar pese a las preguntas de los medios. No obstante, el edil que ya solicitó su baja como concejal socialista aseguró que “en los próximos días” dará esas explicaciones.