Mulleres de Compostela: os rostros daquelas que romperon o ‘teito de cristal’

Santiago. Agora que vén a noite, vén a nosa alegría, a tristura vai pr’o amo, que se lle acabou o día. Sen pesetas nen centavos eras un home sagrado, agora que estás cheo deles non che quere nin o gando...

Estas liñas son parte da letra da nova canción das Tanxugueiras. Chámase Midas e converteuse en todo un éxito desde que saíu á luz hai unhas semanas. As tres rapazas que forman este grupo, as irmás compostelás Olaia e Sabela Maneiro, e a ribeirense Aida Tarrío, nunca pensaron que chegarían tan lonxe. Fieis a eses ritmos que mamaron desde pequenas, arraigadas profundamente á música galega e ao amor pola súa terra, son xa un referente actual en canto a música tradicional.

Mais, lonxe de quedarse na zona de confort, experimentan cos ritmos tradicionais mantendo o respecto pola tradición galega. A mellor mostra é Midas, que tal e como definen as irmás Maneiro “foi un salto, nun momento no que nos sentimos máis empoderadas, máis capaces de producir temas, de chegar coa nosa música a todo o mundo. E, especialmente, temos que dar as grazas o soporte que temos cos nosos produtores, que confían no proxecto”, explican. Malia a confianza que teñen elas mesmas e a xente que as rodea, confesan que non esperaban a acollida que tivo esta nova canción.

Parte do seu éxito radica nos valores que queren transmitir á xente moza. Tal e como explica Sabela Maneiro, “temos moi claro de onde vimos e de onde somos. Somos pandereteiras, a pandeireta é matriarcal, e Galicia é matriarcal, aínda que nos quixesen dicir o contrario. Temos esa responsabilidade co público máis mozo: o empoderamento das mulleres”. Neste sentido, explican que as mulleres teñen que traballar máis que un home, e consideran que o patriarcado dana tanto ás mulleres coma aos homes con ese estereotipo de “home duro que nunca chora”. No campo da música, afirman que a verdadeira complicación que tiveron que afrontar para entrar nos circuítos musicais foi o idioma, xa que consideran que a música tradicional está moi estigmatizada. E por iso pensan que é tan relevante xogar coa música tradicional, experimentar e exportar co tradicional, “que é noso”.

Adicadas a tempo completo á música, a pandemia impediulles facer todas as actuacións desexadas, mais puideron actuar moito máis que outros músicos, polo que agradecen aos concellos ese apoio. Unha desas actuacións memorables foi na Praza da Quintana. Ademais, os meses de confinamento servíronlles para pararse e analizar, e de aí naceron éxitos como Midas. Iso si, advirten, teñen moito gardado para o futuro. Á espera de que a música en directo con público presente devolva un chisco de vida ao sector musical, Olaia pide un esforzo das institucións cos intermediarios, como as axencias “que tanto suman na industria, que están ao pé do canón, mantendo empregados, e que son tan importantes para os músicos”. As Tanxugueiras, pola súa parte, seguen formándose e experimentando coa música, “buscando sonoridade, traballando duro, creando e adicándonos a isto que nos encanta”.

A mensaxe final diríxena a todas esas rapazas que soñan con conseguir algo, con vivir do que lles fai feliz. Recordan que elas son tres mulleres, que empezaron nunha furgoneta a ensaiar, pandereteiras e cantareiras, “o combo completo”. Por iso, conclúen pedindo que ninguén permita que lle digan que non vai chegar a nada, por ser muller ou por adicarse á música tradicional, que loiten polos seus soños. E animan especialmente ás mulleres e que, no eido musical, poden contar coa axuda das Tanxugueiras.

