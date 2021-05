Mulleres únicas

María, atrevida, desafiante, sempre en movemento, mirando, sorrindo aos mozos que as loaban cos seus piropos:

“¡Adiós María! ¡Adiós guapa! ¡Que bien vais hoy!”

María, sorriso pícaro, sorriso feliz, contenta do recoñecemento, de non pasar desapercibidas á mirada do outro.

María o sostén, o brazo ao que Coralia se aferraba, o brazo do que camiñaba as rúas de Compostela: Algalia, Preguntoiro, Toural... ata a Alameda. O 13 de maio de 1980, María vaise e Coralia queda orfa.

Recórdovos os días de primavera, o sol acompañábavos enchendo de luz as vosas caras, as vosas vidas e a vida dos que vos mirabamos pasar e pasear alegres e ledas. Coralia, chaqueta rosa, curta, calcetada a man con filigranas, chaqueta de nena e inocencia. Da inocencia que transmitías.

Coralia, sorriso tímido, sorriso escudo protector da maldade, sorriso máscara que agocha a dor sufrida. Coralia, nome símbolo, metáfora, corais nacidos nas augas do mar salgado, aferrada unha a outra, cheas de color, vaivén e harmonía.

Canción infantil que cantabamos as nenas de Compostela

“Las Dos en Punto

de la calle de Abajo

allá en el monte

las molieron a palos

La más pequeña, tenía frío...”

Frío do que María te protexía, o frío dalgunha mala mirada que vos desafiabades co voso estar, alegre, risoño, fachendoso.

Mais un 13 de maio María xa non está. Quen te protexerá, Coralia? Onde marchou, onde vai María? Á Nada?

Nunca, vós permanecedes e permaneceredes na Alameda, na historia da nosa cidade e nos nosos pensamentos como Símbolo de Liberdade.