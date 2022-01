Multas por aparcar sí, pero aquí no

Mientras los multamóviles circulan por la ciudad acumulando sanciones entre los infractores habituales, especialmente en las zonas de residentes, existen otros puntos de la capital gallega en los que, curiosamente, la mala praxis no tiene cabida en los registros policiales locales. Entre esos lugares sobresale un Bien de Interés Cultural y una nueva obra en los que estacionan, diariamente y sin respetar las normas, múltiples vehículos: la Colegiata de Sar y la remodelada Avenida de Lugo.

Tanto en un espacio como en el otro, existe un sentimiento común para encontrar una solución a esta problemática, en la que consideran que hay una “desidia institucional”. Cada caso tiene sus particularidades, pero en ambos existe un sentir común: el cansancio.

En lo que respecta al templo de Sar, advierten que todo sigue exactamente igual que hace meses. El año ha cambiado, pero la acumulación de coches en el atrio de la iglesia no. “Non vexo interese absoluto por nada, mesmo o outro día botaron aquí uns restos dunha construción. A única resposta que recibimos é que é unha propiedade privada, pero iso é absurdo, porque tamén o é a praza de España ou San Domingos de Bonaval”, reclama indignado el párroco José Porto Buceta.

Esta se trata de una zona reservada, sobre todo, para que los fieles que acudan al templo, ya sea a un acto litúrgico o a alguna de las actividades que se organizan, puedan tener un sitio donde dejar el coche. Sin embargo, la realidad es que diariamente y desde hace mucho tiempo, a primera hora de la mañana se llena de automóviles de gente que trabaja en la ciudad y que no se complica la vida buscando un lugar donde estacionar, menos aún siendo gratis.

“Cando veñen a catequese, os coches que non poden aparcar na praza deberían facelo nas beirarrúas, porque terán o mesmo dereito, digo eu. Se os que están aquí, principalmente, son de fóra e impiden que se poida empregar para fins culturais e relixiosos, teremos que comezar a aparcar os coches nas beirarrúas”, comenta.

Además, esta incidencia se ha unido a otra consecuencia de las inclemencias meteorológicas propias de estas fechas. “Cada vez está isto máis cheo de follas das árbores grandes situadas aquí e que obstrúen a canalización, porque as barredoiras levan moito tempo sen pasar por aquí”, confiesa el cura.

Ante este panorama y atendiendo al posible tiempo que acompañe el resto del invierno, teme que pueda pasar algo grave en la zona. “Co vento que fixo hoxe (por ayer), hai follas que chegaron mesmo ao bar que está aquí ao lado. E por detrás da igrexa está todo infectado polos carballos que hai. Calquera día caerán enriba do muro e botaremos as mans á cabeza, pero non debería ser así”, sentencia.

En este sentido, lo tiene claro. “Hai un abandono e falta de interese por facer as cousas. A igrexa eu trato de tela arranxada e limpa, pero fóra non hai unha decisión para limpar e está todo abandonado. Hai unha desidia total e o barrio está sumido nun abandono total”, recuerda.

Por su parte, en la remodelada Avenida de Lugo, a pesar de que desde la Consellería de Infraestructuras se apuntaba a comienzos de noviembre que el problema de los coches aparcados en las nuevas aceras “parisinas” sería resuelto en cuestión de días, la panorámica del nuevo año sigue siendo idéntica, con infinidad de vehículos en batería en el espacio destinado a los peatones.

En este sentido, está previsto que una vez se completen los trabajos en la interminable obra del nudo de Concheiros, se instalen unas bandas metálicas para delimitar el espacio permitido para estacionar. Además, achacan las infracciones al cierre temporal del parquin de Altiboia.

En todo caso, con los multamóviles a pleno rendimiento: multas por aparcar sí, pero en estas dos zonas no.