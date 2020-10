Multas por fiestas: ‘atemorizan’ a los jóvenes pero ellos defienden su actitud

··· “Con 200 euros era relativamente fácil de encaixar, esperamos que con 500 ou 750 € lles custe máis. O obxectivo é concienciar e corrixir as condutas inadecuadas”, reiteró ayer el alcalde Xosé Sánchez Bugallo.

··· La modificación se trata de una reinterpretación de la ordenanza municipal por ruidos.

“Os concellos podemos aplicar as sancións derivadas da normativa autonómica sempre que así o establezan as ordenanzas municipales. non hai ningunha que contemple o feito de non levar mascarilla ou do aforo nas reunións do grupo”.

··· Los concellos de momento no pueden sancionar aspectos sanitarios conforme a la normativa autonómica. “Iso sería máis pertinente. Estamos á espera. Pero de momento estamos buscando solucións para un problema intenso”, insistió Bugallo. El alcalde destaca la reducción registrada esta semana en las fiestas realizadas, a expensas del efecto disuasorio de la nueva norma.