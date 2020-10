Música, cine y un taller en el Museo do Pobo Galego

El Museo do Pobo Galego está decidido a ofrecer una programación de excelencia para que nadie se aburra este otoño. Así, entre las iniciativas que desarrollará en las próximas semanas el edificio situado en la Costa de San Domingos, destacan tres iniciativas especialmente apetecibles. En este sentido, durante los días 6, 7 y 8 del próximo mes, se celebrará el ciclo VanGal 2.0, un evento multidisciplinar que combinará actuaciones musicales de cuatro artistas, que tendrán lugar en la Igrexa de San Domingos de Bonaval, con coloquios e intervenciones expositivas que ocuparán diferentes espacios del Museo. Entre los artistas participantes se encuentra Camille Hèdouin, una artista francesa que abrirá el ciclo con MounQup, un proyecto de música electrónica intimista.

El día siguiente, el 7 de noviembre, le llegará el turno a la DJ Teresa Ferreiro y a la músico Faia Díaz, quien presentará su primer disco, Ao cabo leirín. Por último, la jornada final del programa estará protagonizada por Laura LaMontagne y PicoAmperio. Ambos harán un repaso por la tradición lírica de la canción Galaicoportuguesa.

Además, antes de cada actuación los protagonistas podrán dirigirse al público para explicar sus obras, una iniciativa que pretende dar a conocer la riqueza artística de estos autores.

CINE Por su parte, la Mostra Internacional de Cinema Etnográfico aprovechará el Auditorio del Museo do Pobo Galego para proyectar las películas premiadas en su edición de este año. Así, el día 28 de octubre se presentarán los films Une nouvelle ère, de Boris Svartzman; y Dende que chegou a luz, de Santiago Teijelo. Para el día siguiente los films seleccionados son The season when velvet antlers get ripe, de la realizadora rusa Galina Leontieva; y Hamada, de Eloy Domínguez Serén.

TALLER Por último, el Deac organiza el día 11 de noviembre un curso online gratuito que busca poner en práctica la guía Activando a memoria desde o Museo do Pobo Galego. O folclore como recurso na estimulación cognitiva, que el Museo elaboró junto a la asociación Agadea, el pasado 2016.

En este taller se tratará la organización y funcionamiento de esta guía a través de diferentes ejercicios prácticos en los que se usarán recursos del folclore, como el baile, la música o las fiestas tradicionales, con el fin de estimular diferentes zonas cerebrales.