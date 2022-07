Música clásica, punk rock y ritmos reggae como aperitivo del Apóstol

A una semana de las Fiestas del Apóstol, la agenda musical compostelana se llena de conciertos para todos los gustos, en lo que será el aperitivo perfecto para los festejos que se inaugurarán el próximo día 21 con The New York Ska Jazz Ensamble.

Así, tras la actuación estelar de los Imagine Dragons el lunes en el Monte do Gozo, el público podrá disfrutar esta noche de una nueva sesión del ciclo NoitiNHas en el hotel NH Collection, que combina música y tapas gourmet.

En esta ocasión la propuesta llega de la mano del conocido grupo norteamericano Baby Shakes y del chef Rubén González Rivera, de Curtiña, que hará un showcooking.

Baby Shakes, una banda de garage, rock y punk formada en 2005, llega a España tras haber rodado por Estados Unidos, Japón, China, Irlanda, Reino Unido y toda Europa, junto a Iggy Pop, The Romantics, The Boys, Shadows of Knight, The Undertones, Buzzcocks, Barracudas, y Paul Collin’s Beat, entre otros.

Como es habitual, la velada comenzará a las 19.30 horas, tras la recogida de invitaciones en el hall del hotel, con una sesión DJ que, en esta ocasión, correrá a cargo de Fran Reixa, y el showcooking del restaurante invitado, Curtiña, cuya apuesta es un nuevo concepto de comida gallega que combina los mejores sabores de la tradición con un toque de modernidad.

Los aficionados a la música clásica, por su parte, podrán disfrutar estos días de los primeros conciertos del Festival Internacional de Peregrinos Musicales 2022, que celebra una nueva edición en la que promueve artistas nuevos de todo el mundo, con la actuación de músicos de renombre internacional.

Con más de una década de historia, el certamen tendrá hoy el programa En diálogos con Bach, que podrá escucharse a las 21.00 horas, en la Iglesia de San Francisco, con Pol Cabrera (saxofón), Mireia Como (violín), Álvaro Toscano (guitarra), María Lejuán (oboe), Ilgin Top (violín) y Álvaro Lozano (cello).

Además, mañana se podrá asistir a Nuevos maestros con la Real Filharmonía de Galicia, a las 20.30 horas, en el Auditorio, que contará con la participación de Pol Cabrera (saxofón), Mireia Como (violín), Álvaro Toscano (guitarra), María Lejuan (oboe), Ilgin Top (violín) y Álvaro Lozano (cello) como solistas, dirigidos por Maximino Zumalave.

Asimismo, los aficionados a la clásica podrán disfrutar del ciclo Camiños Sonoros de la Banda Municipal de Música, que presentará mañana, a las 20.00 h, en el Principal, Saxophonia, dirigido por Casiano Mouriño, con la participación de Claude Delangle como solista saxo, interpretando obras de Gershwin, Cuban Overture o Ginastera, entre otros.

Además, la Cidade da Cultura pondrá en marcha mañana una nueva cita del ciclo Atardecer no Gaiás, protagonizada por el cantaor flamenco Alfredo Tejada, que actuará a las 21.00 horas, y al que seguirá el viernes la canción de autor de MJ Pérez.

Serán dos de los 16 artistas que durante julio y agosto pasarán por el escenario de la CdC para poner música a sus puestas de sol. Tejada, hijo y nieto de artistas, recorrió los principales festivales, tablaos, peñas y teatros y fue el ganador del 57º Festival Internacional de El Cante de las Minas, mientras que la cantautora arzuana M.J. Pérez cuenta con cuatro álbumes y suma más de 200 conciertos en Galicia y Portugal, se presentará con su último A luz prendida.

Y en el Monte do Gozo tendrá lugar mañana también una nueva sesión de Gozo Station, en el marco del Go!Go!Zo! Xacobeo 21-22, dedicada a la cultura jamaicana con artistas reggae de primer nivel.