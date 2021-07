Música e irmandade no Día de Padrón en Santiago

As festas do Apóstolo celebraron hoxe o tradicional Día de Padrón en Santiago, no que as dúas vilas reforzan os seus fortes lazos de irmandade. Así sucede tamén, á inversa, na Pascua padronesa. A Corporación compostelá recibiu á súa homónima padronesa na praza do Obradoiro, onde se produciu o intercambio de bastóns de mando entre os dous rexedores e os saúdos protocolarios. Logo, os representantes municipais de ambos os dous concellos dirixíronse á Casa do Concello. Na terraza do Pazo de Raxoi, o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, e o rexedor padronés, Antonio Fernández Angueira, destacaron os 60 anos de tradición desta irmandade entre Compostela e Padrón. Despois dos discursos, as dúas Corporacións saíron aos balcóns de Raxoi para escoitar as interpretacións das bandas municipais de música das dúas vilas.