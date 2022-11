Música e literatura para os cativos con ‘Son de contos’

cultura. A Banda Municipal de Música de Santiago, en colaboración con Amigos da Ópera, pon a melodía a tres obras da literatura infantil, narradas pola escritora Ledicia Costas, con coros do Terra A Nosa e voz da soprano Clara Planas. Son de contos é un espectáculo de balde destinado principalmente á cativada e ás familias que se poderá disfrutar o vindeiro domingo ás 12.30h no Auditorio de Galicia. Pódense adquirir as entradas no despacho da Zona C, na plataforma dixital compostelacultura.gal, ou achegándose ó lugar se aínda quedan entradas dispoñibles. ecg