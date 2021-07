Músicos de referencia mundial daranse cita en Compostela en setembro

FESTIVAL. O XI Festival Peregrinos Musicais terá lugar do 11 ao 19 de setembro en diferentes enclaves da cidade. Así o confirmou o secretario xeral de Cultura da Xunta, Anxo M. Lorenzo, quen onte presentou o evento. Fíxoo acompañado dos seis intérpretes internacionais –escollidos entre máis de corenta– que optarán a un premio en metálico de 1.000 € e ao recoñecemento do público, xa que participarán activamente nas galas do festival e terán a oportunidade de actuar como solistas acompañados da Real Filharmonía de Galicia.

O Festival Peregrinos Musicais, tendo en conta a dimensión internacional do Xacobeo, aproveita a edición deste ano para abrirse a participantes de calquera país do mundo. Anxo M. Lorenzo quixo agradecer aos organizadores o esforzo por adaptarse á actual situación sanitaria. Iago Salgado