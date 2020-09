Muy simpático, cariñoso y con gran devoción por sus sobrinos

Santiago. Si queda demostrado que Santiago Cepeda sufría graves trastornos psiquiátricos y que provocó la muerte de su sobrino durante la aparición de un fuerte brote psicótico, el acusado del crimen podría ser calificado como inimputable y quedar liberado, por lo tanto, de toda responsabilidad penal.

En estos casos se aplica el principio, recogido en nuestro ordenamiento jurídico, de que no puede haber culpa si quien comete una acción, por muy grave que sea, no es responsable de sus actos en el momento de la comisión del delito. Todas esas circunstancias se analizan de forma pormenorizada durante la vista judicial y es el juez, tras el informe emitido por peritos expertos en enfermedades mentales, quien decide si el sujeto es o no responsable penalmente.

Se trata de un análisis muy complejo en los casos de personas que no presentan alteraciones permanentes de la conducta, pues resulta necesario valorar con exactitud en qué estado se encontraba el acusado en el momento justo de cometer el acto antijurídico. Es decir, si en dicho instante era responsable o no -de forma total o parcialmente- de sus acciones.

¿Esto significa que un individuo inimputable debe quedar en libertad, al no haber actuado de forma consciente y no ser culpable, si comete un delito grave? No tiene por qué ser así, pues quedar absuelto de un delito no significa que no puedan aplicarse otras medidas alternativas a la pena. Lógicamente, la legislación penal contempla diversas medidas, denominadas de seguridad, por las cuales un juez puede privar de libertad, como si se tratase de una condena paralela, a los sujetos que no son responsables de sus actos pero sí son peligrosos para la sociedad. Este tipo de penas se cumplen habitualmente en centros psiquiátricos penitenciarios especialmente preparados.