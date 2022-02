Nace ‘Es ti que cantas’, un proxecto artellado arredor da figura de Rosalía de Castro coa mirada posta na xeración Z

Santiago. Es ti que cantas viu a luz onte, a iniciativa de Rebordelos que xira arredor da figura de Rosalía de Castro dun xeito transversal, integral e actual, tanto en forma como en estética. O proxecto presentouse no Instituto da Lingua Galega, con Tamara Canosa, directora de Es ti que cantas; Rocío González, lectora dos audiolibros; Xosé Barato, director artístico dos audiolibros; e Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro. Es ti que cantas proporciona diferentes formas de que o público se achegue á obra de Rosalía de Castro: audiolibros, pílulas audiovisuais, unha unidade didáctica e un concurso. Todas orientadas a que a nosa propia voz atope na súa un camiño de descubrimento porque “cando Rosalía escribe, todas e todos soamos na súa voz”.

En palabras de Canosa, “con isto buscamos botarlle unha ollada á Rosalía menos reivindicada: alegre, rebelde, adiantada á súa época, feminista cando aínda non había feminismo e ecoloxista cando aínda non había ecoloxismo. Por iso decidimos artellar a iniciativa en varias patas”.

A primeira delas, as Fiestras, unha serie de pílulas audiovisuais a cargo do cineasta Xacio Baño que afondan na relación da obra de Rosalía de Castro coa súa vida. Asómanse, dende o presente, á vida nómade e sen casa propia que a escritora levou dende a infancia visitando as fiestras dos lugares nos que pasou a súa vida. As fiestras enlazan versos con espazos, paisaxes e momentos vitais para asomarnos á pegada dos moitos sitios desde os que Rosalía escribiu.

A segunda vía é unha unidade didáctica para que os institutos que o desexen poidan traballala, levada a cabo por María López Sández. A terceira vía continúa estar a ligada á mocidade e á xeración Z co concurso #Estiquecantas, enfocado rapaces e rapazas de entre 12 e 18 anos, que se desenvolverá en Instagram e Tik Tok para que interpreten a obra en galego da autora. Crearán un vídeo breve no que nos amarán o que lle inspiran as palabras da escritora para compartilo a partir do 23 de febreiro, o día de Rosalía, e ata o próximo 15 de marzo. O xurado -formado por Lucía Aldao, e as tiktokers Prado Rúa e Malva- dará a coñecer os nomes dos gañadores e gañadoras o vindeiro 21 de marzo, o Día Internacional dos Bosques e da Poesía, dende as contas de @estiquecantas de Tiktok e Instagram.

Por último, a cuarta parte do proxecto, e sobre a que se asenta todo o contido desde un inicio, son os audiolibros da obra en galego de Rosalía de Castro concibidos como unha ferramenta para multiplicar a súa voz dende a accesibilidade e a implicación. REDACCIÓN