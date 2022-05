Nanotecnoloxía para poñer fin a dor que

Os investigadores do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) acaban de iniciar o proxecto OASIs, que, coordinado por María de la Fuente, busca, a través da nanotecnoloxía, atopar novos tratamentos para a Osteoartrite.

A Osteoatrite é a forma máis común de artrite e unha das principais causas de dor e discapacidade en todo o mundo. Os tratamentos actuais limítanse ao alivio sintomático, polo tanto existe a necesidade de desenvolver novas terapias que teñan como obxectivo restaurar a función articular.

OASIs ten como obxectivo desenvolver nanofármacos innovadores baseados na asociación de péptidos qeu se dirixen a senescencia e a infamación en nanoemulsións que se poiden administrar de forma segura á articulación sinoval a través dunha inxección intraarticular.

Os péptidos de interferencia que se dirixen ás células senescentes poden modular a rexeneración tisular e a resposta a esta lesión. Ademáis demostrouse que os péptidos antiinflamatorios dos velenos biolóxicos reducen a dor e a inflamación.

A spin-off Diversa xa amosou interese nesta terapia como posible licenciataria. O seu modelo de negocio contempla tres verticais; Por unha banda, e co fin de favorecer o acceso á tecnoloxía a toda a comunidade investigadora , vende kits moi fáciles de usar, a través de distribiudores internacionais. Así mesmo, ofrecen servizos a medida para empresas farmacéuticas e biotecnolóxicas que contan con moléculas candidatas que precisan formular. Por último, traballa nos seus propios desenvolvementos de nanomedicamentos para desenvolver as necesidades médicas encubertas.

O IDIS afirma que as combinacións avalarianse in vitro, ex vivo e in vivo. A optimización dos parámetros críticos de formulación, o seguimento de imaxes e os estudos farmacocinéticos permitirán a selección de composicións máis prometedoras para a avalición preclínica. Os resultados obtidos nesta proposta axudarán a realizar avances de última xeración para poder levar con éxito a investigación básica a clínica.

Os partners principais desta investigación son o propio IDIS,o Sergas, Ali Mobasheri, IMC, e Lithuania, entre moitos outros.

O IDIS nace en 2008 como froito da colaboración entre o Sergas e a USC. Ten como obxectivo principal identificar e desenvolver novas solucións que den resposta aos problemas de saúde da sociedade. O equipo do IDIS conta con máis de mil investigadores, noventa e nove grupos de investigación , trinta e un millóns de fondos e oitenta e oito proxectos de investigación captados no último ano, contribuíndo co seu labor a aumentar o coñecemento de saúde e consolidar a innovación no sector sanitario.