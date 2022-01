‘Naruto’ e ‘Os Bolechas’, os libros máis demandados na biblioteca Ánxel Casal

As bibliotecas públicas xestionadas pola Xunta realizaron máis de 700.000 préstamos ao longo de 2021, o que representa un incremento do 30 % con respecto ao ano anterior. Onte, no Día das persoas usuarias das bibliotecas, nomeáronse os socios e socias de honra entre as persoas do público adulto e infantil que levasen máis materiais nos últimos 12 meses e, en recoñecemento, poderán incrementar o número de préstamos este ano. Ademais, co gallo desta conmemoración recollida no Calendario do libro e da lectura de Galicia, realizáronse visitas guiadas en diferentes centros.

No conxunto, en toda a Rede de bibliotecas de Galicia, formada por máis de 300 centros bibliotecarios públicos existentes no territorio galego, o número de préstamos de 2021 superou os 1,3 millóns. A estes engádenselle os da plataforma de préstamo de libros electrónicos Galicia Le, con máis de 113.000, que consolidan o crecemento que está a vivir nestes últimos anos o consumo deste tipo de libros nas bibliotecas públicas da Xunta. É unha cifra que duplica aos rexistrados en 2019, cando se prestaran máis de 56.000.

En Santiago, a biblioteca Ánxel Casal preparou para onte préstamos a cegas, co que as persoas que se achegaron poderon levar unha bolsa de agasallo con materiais en préstamo no seu interior. O centro compostelán prestou o pasado ano 130.494 volumes, fronte aos 98.384 de 2020, un incremento superior ao 32%.

Unha vez máis, Naruto ocupa a primeira posición nos libros máis prestados en castelán e para público infantil e xuvenil, con 1095 solicitudes, seguido, ao igual que en Pontevedra, de My hero academia. Os maiores de 14 anos demandaron sobre todo Buda, de Osamu Tezuka, con 76 peticións, e 20th Century Boys, de Naoki Urasawa. En galego, a Biblioteca básica Os Bolechas, de Pepe Carreiro, sumou 60 préstamos e Os Bolechas, do mesmo autor, 42.

Por outra banda, na Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés o título máis demandado en castelán tamén foi Naruto, con máis de 800 solicitudes, seguido moi de lonxe de Inu-Yasha, de Rumiko Takahashi, con 159. Estes tamén foron os títulos protagonistas nos préstamos ao público infantil e xuvenil. No colectivo a partir de 14 anos a listaxe encabézaa Vagabond, de Takehiko Inoue, con 75 préstamos, e The boys, de Garth Ennis, con 56. Na literatura galega, o máis prestado foi Leo con Bubela, de Colectivo Bubela, con 55 exemplares, e O que sei do silencio, de Andrea Maceiras, con 27.

Na Biblioteca Pública Juan Compañel de Vigo volve encabezar Naruto a listaxe de títulos máis prestados, con 1339, seguido de Los pitufos, de Peyo, con 504 préstamos.