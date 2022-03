Nava Castro garante o compromiso para facer o Camiño máis atractivo, sostible, accesible e seguro

Santiago. A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, garantiu onte en Compostela “o compromiso da Xunta para facer o Camiño de Santiago máis atractivo, sostible, accesible e seguro”. “Temos o enorme privilexio e tamén a gran responsabilidade de ser a meta de todas rutas do Camiño de Santiago, por iso temos tamén a gran responsabilidade de seguir traballando na súa conservación e posta en valor”, afirmou na clausura do XII Congreso Internacional de Estudos Xacobeos.

“Este non foi un Congreso máis, como tampouco está a ser un Ano Santo máis. Non será lembrado como a duodécima edición do Congreso de Estudos Xacobeos se non como un Congreso de reencontro, de confraternización, de intercambio e de recuperación da celebración dunhas xornadas de carácter internacional que son fundamentais para que o Camiño de Santiago siga mantendo a boa saúde e a fortaleza da que fai gala neste momento”, apuntou.

“Este é pois, un congreso excepcional, polo seu ano de celebración pero tamén polas e os expertos que se deron cita: máis de 30 dos mellores expertos no estudo e a investigación xacobea vindos dunha ducia de países”, engadiu.

Castro rematou agradecendo “o esforzo de todas as persoas que fixeron posible a celebración deste Congreso, pero quero tamén expresar o meu agradecemento ao Comité Internacional de Expertos. ECG