Negocios de la rúa do Medio denuncian que están ‘sitiados’ por diferentes obras

Negocios turísticos de la rúa do Medio, en el barrio de San Pedro, denunciaron ayer el perjuicio que les están provocando las obras que se realizan en varias calles de las inmediaciones (avenida de Lugo, Concheiros, Cruceiro de San Pedro...) y que ocasionan serias molestias a sus huéspedes, que luego las plasman en las opiniones de los portales de reservas. En conversación con EL CORREO, María Luisa Suárez, gerente de Destinos y Aventuras SL, una empresa que gestiona apartamentos turísticos en un inmueble con acceso por las rúas de San Pedro y do Medio, asegura que el entorno se ha convertido “en un laberinto con calles cortadas y sin salida”.

Además, critica que el ayuntamiento “no haya dado una alternativa a un periodo de obras que ya llevamos sufriendo mucho tiempo”. Sostiene que “no es nada fácil dar indicaciones a los clientes para llegar hasta los apartamentos, porque cada día cambia la señalización y no nos avisan”.

“Cualquier turista que ponga hoy en día rúa do Medio en su navegador se vuelve loco, porque se encuentra con un entramado de calles cortadas o en obras. Explicárselo a un polaco o a un inglés no es nada fácil. Y cuando consiguen llegar al alojamiento y luego quieren estacionar su coche en La Salle deben enfrentarse a otra odisea. Estamos a apenas unos metros, pero tienen que dar un rodeo por San Caetano. Es inaceptable”, sentencia la empresaria, que hizo llegar su queja a cuatro departamentos municipales, y “por el momento no he recibido respuesta de ninguno”.

Suárez detalla que este problema afecta actualmente a tres empresas turísticas de la rúa do Medio. “Estamos en pleno Año Santo y en la puerta del Camino de Santiago en la ciudad. Es inadmisible que a estas alturas tengamos todo el barrio de San Pedro colapsado por las obras. Además, está afectando profundamente a los negocios de la zona, que pagamos nuestros impuestos como todo el mundo”.

Así las cosas, la empresaria propone que —así se lo hizo llegar al Concello— “haciendo llegar la matrícula de los vehículos de los huéspedes al departamento de Tráfico con 24 horas de antelación, y sin ceñirlo a una hora determinada y fija, se les autorice a entrar y hacer uso de rúa de San Pedro y de Travesía de San Pedro, en el sentido de la marcha de circulación en la primera y en sentido contrario en la segunda, para llegar a la rúa do Medio”.