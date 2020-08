Ni estampa precovid, ni vacío turístico

Las cifras de visitantes que llegan a cualquier ciudad española son, obviamente, inferiores a las de cualquier año normal. Sin embargo, ayer la imagen de Santiago no era tan diferente a la de un verano cualquiera. La tromba de agua que cayó en la ciudad cerca de la una del mediodía no impidió que los muchos turistas que han elegido la capital gallega para pasar unos días de descanso pudiesen disfrutar de la jornada. Las colas para entrar en la Catedral son ya una tradición de la época, como se puede ver en la imagen que acompaña estas líneas. En otros rincones, varios grupos de visitantes recorrían la zona vieja acompañados de los guías turísticos; y se mantiene la habitual descarga de maletas delante de hoteles tan emblemáticos como el Hostal dos Reis Católicos. De hecho, en las terrazas de las calles más transitadas no es fácil hacerse con una mesa libre estos días.

Si bien las cifras de ocupación de julio distaron mucho de los récords que se suelen alcanzar, con unos datos más de un cuarenta por ciento inferiores a los de hace un año atrás, la previsión de la Asociación Hostelería Compostela para este mes ya apuntaba a una ligera subida de las reservas. Estima que los hoteles estén al 33 por ciento de su capacidad, y un 28 en el caso de las pensiones. En julio, el dato se quedó en un 26,30 % en los hoteles y algo más baja, en un 21,10 %, la ocupación en las pensiones. De hecho, en lo que a Compostelas selladas se refiere, este mes de agosto también está siendo algo mejor que el anterior.