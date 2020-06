Ni lluvia ni arcoiris para recordar a Eva Cassidy

El fresquito volverá a protagonizar la jornada meteorológica de hoy, en la que el termómetro solo llegará a los 19 o 20 grados en las horas centrales del día. Y de madrugada bajará hasta los 10, cifra que está muy por debajo de lo usual en estas fechas incluso en la húmeda Compostela. Lleven a mano, pues, una rebequita y relájense paseando mientras escuchan la fantástica versión de Over the rainbow -aunque hoy no saldrá el arcoiris- de la cantante norteamericana Eva Cassidy, fallecida en 1996 con tan solo 33 años. Va por ti, maestra.