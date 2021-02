Niegan desde el CHUS falta de material de protección en Urgencias

Queja. María José Suárez, enfermera de Urgencias del CHUS, denunció ayer que “os EPI non os vimos diante, os que temos son batas feitas con fundas de colchón do hospital que fixo o servizo de Lencería. Temos falta de material de protección”. Además, se quejó de que la zona COVID “é un espazo improvisado, non hai taquillas e a seguridade é mínima”. Ante esta denuncia, fuentes hospitalarias indicaron que “en ningún momento hubo falta de material de protección, ni siquiera cuando hubo que establecer un control riguroso de su uso racional ante la incertidumbre del mantenimiento del suministro”. Recuerdan que se hicieron obras de ampliación por valor de 1,7 millones, “lo que supuso un incremento de 40 puestos de atención y 800 m2 más de superficie”. Además, subrayan el aumento de personal, al pasar de 228 a 296. Por último, indican que Urgencias “cuenta con un plan de contingencia con dos circuitos perfectamente diferenciados”. ecg