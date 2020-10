“No bajemos la guardia con familiares y amigos: son los que transmiten más el covid-19”

El doctor Pedro Rascado está muy preocupado porque cuando camina por las calles de Santiago percibe una cierta tranquilidad entre la gente que consumen en las terrazas. También lo observa en los restaurantes, donde amigos y familiares comparten mesa sin mascarilla. Advierte de la peligrosidad de toda reunión en tiempos de coronavirus, sobre todo, de aquellas en las que, por exceso de confianza, se olvidan las medidas de prevención de la transmisión de una enfermedad que no perdona a nadie

¿Qué es lo que más le preocupa en este momento de la pandemia?

Estamos viendo que por lo general la gente cumple en la calle con las medidas de prevención de contagio, usa la mascarilla; pero luego, cuando se sienta en las terrazas o entra en los bares muchos se la sacan y esta es realmente una situación muy peligrosa. Eso en la hostelería, pero también en las reuniones de amigos o entre familiares en las viviendas u otros espacios cerrados. Es muy preocupante, porque en estos encuentros sin mascarilla es donde se producen los contagios...

¿Si la gente no es responsable, qué se puede hacer para remediarlo?

Es evidente que hay una parte coercitiva que en determinadas circunstancias hay que aplicar, pero creo que es mucho más importante educar. Yo estoy convencido de que la mayoría de la población quiere hacer las cosas bien; y de que nadie las hace mal a propósito. Entonces, es un problema de concienciación y de transmisión adecuada de la información. Tenemos que insistir en que las situaciones en las que se produce el contagio son en contactos cercanos con gente conocida: amigos familiares... y cada contagio de esos es una situación de riesgo.

¿Son los jóvenes los menos responsables?

Es verdad que la gente joven tiene menos riesgo de tener complicaciones, pero no está exenta de tenerlas ni de contagiar a los vulnerables. Pienso que todo el mundo quiere proteger a sus padres, a sus abuelos y que nadie cuando se saca la mascarilla lo hace pensando que puede transmitir un virus y que su amigo o su familiar acabe en la uci.

¿Estamos bajando la guardia con el tema de la prevención?

A veces bajamos la guardia con la gente conocida pensando que no nos van a transmitir la enfermedad y son precisamente los que más nos pueden contagiar. Y es un problema importante, ya no solo de salud, que lo es, sino también económico, con unas consecuencias sociales y económicas enormes.

Para concienciar, ¿qué propone?

Siempre hay las medidas coercitivas, multas, la presión policial y la vigilancia, pero con esto no se puede llegar a todas partes, por eso yo insisto tanto en la concienciación. Creo que la mayoría de los jóvenes lo hacen bien y yo creo que esos jóvenes que lo hacen bien tienen que insistirle a sus amigos, conocidos, compañeros en que cuando una persona hace las cosas mal está poniendo en riesgo a toda la población: no es un problema individual, sino colectivo, de solidaridad. Cuando alguien monta una fiesta en un piso no es que ponga en riesgo a sus amigos, es una insolidaridad con el resto de la población. Eso es lo que hay que transmitir. El virus no deja de contagiar porque el que esté al lado sea un familiar o un conocido. Al contrario, contagia más, porque nos descuidamos.

¿Qué análisis hace de la situación en Galicia?

A nivel global es positiva, si nos comparamos con el resto de España. Es mejor, con particularidades de algunas zonas, como Ourense, o algunas ciudades donde se han decretado restricciones. Estamos intentando actuar de manera precoz para controlar la transmisión

Pertenece el Comité Clínico que asesora a la Xunta en este asunto, ¿qué se decide en esas reuniones?

Llevamos reuniéndonos más de una vez a la semana desde hace varios meses y con un trabajo continuo todos los días. Posiblemente toda esa dedicación y el trabajo que se está tratando de hacer, en cuanto a protocolos, análisis e indicadores para controlar los brotes, junto con nuestras circunstancias particulares, las características de nuestras ciudades y nuestra dispersión, hace que estemos en una mejor situación.

En caso de que la situación se descontrolara, ¿habría infraestructura para afrontar un segundo brote?

Tenemos los planes de contingencia para dar respuesta a aumentos de demanda de atención en los hospitales y en las ucis, pero siempre digo lo mismo: ni unos ni otras se pueden extender hasta el infinito. Debemos prepararnos para atender a muchos más pacientes y haremos todo lo que sea necesario para atender a quienes lo precisen, pero la realidad es que tanto los hospitales como las ucis tienen un límite. Por eso insistimos tanto en la necesidad de controlar la atención fuera de los hospitales

¿Qué supondría una sobrecarga de pacientes covid en los hospitales?

Tener que suspender cirugías o dejar de atender de manera ordinaria otro tipo de patologías como hubo que hacer durante los peores momentos de la pandemia. Por eso insistimos tanto en que nosotros vamos a preparar los hospitales para atender a todos los pacientes, pero tenemos que acabar con la pandemia fuera de los centros. Y los sanitarios tenemos nuestro papel, pero también hay un papel de la ciudadanía, a la hora de colaborar con todas las recomendaciones.

¿Debemos cambiar nuestro modelo de vida?

Debemos cambiar nuestros hábitos. No tenemos que dejar de hacer cosas, pero hay hacerlas de manera diferente: poner siempre la mascarilla, no sacarla nunca y mantener siempre la distancia. Con eso vamos a parar la transmisión.

Porque la vacuna parece que va para largo, ¿no?

Todos queremos que llegue la vacuna, pero lo que tenemos que conseguir es llegar al momento en que la tengamos en las mejores condiciones posibles. No podemos perder a nadie por el camino desde el punto de vista sanitario ni económico. No sé cuándo va a llegar la vacuna: si será dentro de tres meses, de seis o dentro de un año. Se desconoce, porque los ensayos clínicos se sabe cuando empiezan pero no cuándo acaban. Pero lo que sí es seguro es que tenemos que llegar a la vacuna protegiéndonos unos a otros. Y mientras no la tengamos, la única manera de hacerlo es con la mascarilla y la distancia.

¿Desaparecerá el covid-19 algún día o tendremos que convivir con ello para siempre?

Probablemente convivamos con él durante muchos años, como con la gripe, pero el problema que tenemos ahora es que toda la población es susceptible. Con el paso del tiempo, cuando tengamos una vacuna, la situación será mucho mejor.