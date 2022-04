“No es cierto que no compense ir a clase. Existe mucha apatía”

La asistencia a clases en la USC es un tema sobre el que las organizaciones estudiantiles se manifiestan periódicamente, denunciando que en muchos casos no les compensa y por ello en ocasiones es muy baja.

Desde la Facultad de Relaciones Laborales, señala su decana, Silvia Moscoso, que “los problemas de asistencia no son nuevos, pero se han agravado con la pandemia”. Pese a ello, cree que “no es un problema generalizado ni tiene un único culpable”. De esta forma, señala que esa falta de asistentes se produce “en algunas materias puntuales” pero no es algo extendido ni en esta facultad ni en la Universidad en general.

Silvia Moscoso considera que antes de la pandemia ya se apreciaba que a algunas clases “no acudían tantos alumnos como se esperaba viendo las matrículas”, y destaca que en la mayoría de estas ocasiones “la asistencia empezaba siendo bastante buena, pero claramente disminuía a medida que avanzaba el curso” y la llegada de la Covid-19 “agudizó este problema, haciendo que el abandono de las aulas sea mayor desde el inicio del cuatrimestre”.

MOTIVOS. Aunque la decana admite que “hay ocasiones en las que los profesores deberían hacer autocrítica y replantear la forma en la que se imparten las clases”, de acuerdo con algunas de las peticiones del alumnado, los cataloga como “casos aislados” y señala además que los estudiantes “también deben implicarse para solucionar el problema, no sólo es culpa de los docentes”. Así, indica que se ha detectado “una clara desmotivación por parte del alumnado” que habría aumentado durante la cuarentena y las clases online. “La apatía se está generalizando y no siempre se debe a una mala gestión del docente”, indica Silvia Moscoso, destacando que “no es cierto que no compense acudir a las clases”.

Sobre esto último, subraya que incluso existen casos de asignaturas dónde la asistencia es obligatoria, y aunque se pase lista y esta cuente para la nota final, a muchos alumnos “ni esto les motiva para venir a las aulas”.

Respecto a la principal solución que plantean los estudiantes, que es dinamizar más las clases fomentando su participación y el debate, la decana de Relaciones Laborales estima que “en ciertas materias no se puede dinamizar más. Hay muchas carreras donde prima la teoría, y si redujésemos esa parte también habría quejas”. En el caso de su facultad, asegura que el problema no es la falta de dinamismo y que esto es perfectamente perceptible. Por un lado, señala que “las clases prácticas tienen ese dinamismo y aún así muchos no se presentan”, pero además destaca que “periodicamente se realizan talleres participativos más allá de las clases, y nunca se llenan. Actualmente se está organizando uno sobre habilidades multipersonales para 25 alumnos, y pese a haber cientos que podrían participar, han sobrado plazas”. Y este, remarca, no el caso más sorprendente. La facultad también organizó un cursillo complementario “que solicitaron los propios estudiantes”, sobre la gestión de sus TFGs, y tampoco han acudido a este. “No podemos arrastrarlos a las aulas”, añadió Silvia Moscoso sobre tal situación.

HERRAMIENTAS ONLINE. Sobre las clases telemáticas, incrementadas durante la pandemia, la decana considera que “son peores que las presenciales, al menos no pueden substituirlas por completo”. Esto se debe a que “ya es complicado para el alumno estar concentrado muchas horas seguidas, pero con la vía online esto se dificulta mucho más”. Sin embargo, cree que esto también ejemplifica la apatía de muchos universitarios: “Fue evidente que desde el primer día muchos se conectaban a la clase para que contase la asistencia, pero apagaban cámara y micrófono y no atendían a estas clases”.