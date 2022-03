EL ODIO, el insulto, la guerra... temas de nuestro tiempo, pero también de nuestras vidas. Pareciera que repetimos el siglo XX, solo que esta vez empezamos sufriendo una pandemia que no acaba de irse. Igual que no se va el dolor por tantas víctimas, de aquí y de allá. Y ahora Ucrania, pronto cinco millones de desplazados, avanza Borrell. En un encuentro interreligioso que se celebró en septiembre en Santiago, la ministra Robles dijo que había 25 guerras abiertas en el mundo y 70 millones de refugiados, con los sucesos de Afganistán aún recientes. La interminable ocupación palestina. África, donde las mujeres y las niñas son armas de guerra. La emergencia climática, la pobreza energética y la lucha por controlar el mundo.

Y todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad en la creación de esta sociedad individualista, cobarde y timorata. Somos incapaces de unir, de ceder, de sumar. Nos atan el egoísmo y la competitividad extrema. Nos devora el tiempo, porque la máquina o el demiurgo ya no pueden parar. Aunque la historia se repita una y otra vez, como es el caso. No me llames extranjero, cantaba en los setenta con su guitarra el argentino Rafael Amor: “Porque traemos el mismo grito que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos”. Otro cantor, tan ligado a Lorca y Rosalía –cuyos poemas ha musicado con maestría–, Amancio Prada, no se cansa de repetir en sus recitales de ahora que este mundo está “¡tan necesitado de abrazos!”, abrazos y afectos. Como los que Federico demostró a Galicia y a Santiago en sus viajes y en la creación de sus Seis poemas galegos.

En busca de un horizonte más esperanzador, la Asociación Cultural Casino de Santiago –que empujan Ubaldo Rueda, Maribel Martín y Antonio Riveiro, entre otros–, abre hoy unas jornadas sobre el diálogo y la concordia. Es un acontecimiento ciudadano que nos convoca a la reflexión y autocrítica, para contrastar y compartir ideas y emociones. Además de los grandes acontecimientos de la humanidad, también revisaremos nuestra actitud y comportamiento a título individual, así como en entornos de proximidad. Con estas premisas, celebraremos tres mesas de diálogo con perfiles complementarios: alumnado de Secundaria, profesorado de Secundaria y comerciantes, y la de los cuatro premiados en la segunda edición del Premio Lorca, Guerra da Cal, Blanco Amor, a cuyo amparo se ha diseñado este programa. Un evento que inaugura esta mañana el hispanista Ian Gibson con una conferencia sobre Lorca en Galicia, que se celebra a las 12 en el salón de actos del IES Rosalía de Castro, centro que dirige Xavier Mouriño. También podrá seguirse desde el polideportivo del instituto a través de pantallas. Están ustedes fraternalmente invitados.