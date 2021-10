No se promueve ni un piso de protección oficial desde 2012

Desde 2012 no se ha promovido ni una sola vivienda de protección oficial en Santiago. Así lo confirmó ayer el alcalde de la capital gallega, Xosé Sánchez Bugallo, durante una entrevista concedida al programa Más de uno Compostela, que dirige en Onda Cero Ramón Castro. El primer edil afirmó ante los micrófonos que “dende a disolución de Emuvissa en 2012 non volveu a haber vivendas de protección oficial, e as que se constrúen no Castiñeiriño son dos polígonos levados a cabo por Emuvissa antes de 2011”. En este sentido, quiso puntualizar que “unha das prioridades do actual goberno municipal é a recuperación da empresa municipal de vivenda”.

Todo esto en un contexto en el que Bugallo confirmó que en la ciudad hay unas 9.000 viviendas vacías, aunque según la empresa Viaqua serían unas 5.500 en virtud del servicio de agua que prestan. Con respecto a la nueva Ley de Vivienda que tiene previsto aprobar el Gobierno de España, y que establecería un impuesto para las viviendas vacías a través del recargo del IBI hasta el 150 %, que tendrían que aplicar los ayuntamientos, Sánchez Bugallo señaló que “non o vexo mal”. Al respecto, aseguró que “a min non me temblaría o pulso de aplicalo”, aunque subrayó que “habería que determinar con claridade cales son as vivendas deshabitadas e cales están en condicións de que estén habitadas; porque hai vivendas que figuran como vivendas pero ó mellor non están en condicións de ser habitadas, ese é un tema do que haberá que falar”.

Durante la entrevista, el alcalde indicó que las competencias de vivienda son de la comunidad autónoma, y añadió que la nueva ley de vivienda “non será tan sinxela, pero imos esperar a que se convirta en Lei”. El alcalde compostelano añadió que “a nosa vontade é aplicar todo o que a marxe da lei nos permita, pero imos ser prudentes”. Con esto, destacó que “o máis importante” es la obligación de reserva para vivienda protegida del 30 %, aunque puntualizó que “a administración autonómica, que ten a competencia, o índice que fixa para Santiago é do 11%”.

Asimismo, el regidor indicó que “en Santiago temos máis de 20 obras en funcionamento, pero o ano que ven por estas datas agardo que teñamos 30. É unha tradición cando eu estou de alcalde que haxa moitas obras e haberá moitas ata 2023”. Sánchez Bugallo explicó que “hai problemas e retrasos na obra de Concheiros e nas obras que emprendeu a administración autonómica en Rodríguez de Viguri, a avenida de Lugo e Conxo, pero o resto das actuacións non teñen retrasos e problemas máis aló do problema puntual na rúa do Hórreo, que durou uns 14 días”.