“No vamos a dejar de ver pitillos, pero se llevan los vaqueros anchos”

El estilo chandalero parece que ha llegado para quedarse, al menos, mientras el COVID continúe haciéndonos pasar muchas horas en casa y a reducir de forma drástica nuestra vida social. Lo sabe bien la instagramer, afincada en Santiago, María Rey, más conocida como Missestilos, que con más de 90.000 seguidores en su cuenta, es una de las influencers que marcan tendencia.

María cuenta a EL CORREO GALLEGO, que “la ropa deportiva vino con la pandemia y se va a quedar por un tiempo”. Eso sí, los leggins o joggers que usamos para ir al gimnasio o entrenar en el salón “los vamos a adaptar para llevar por la calle, combinándolos con complementos como mocasines, blazers o cardigans”, que le van a dar un aspecto más urbano y chic.

Además, esta temporada tampoco va a faltar esa tendencia que no admite medias tintas, es decir, que se adora o se odia a muerte y que esta primavera recaerá, según comenta María Rey, “en los calcetines deportivos, que vamos a ver con leggins, shorts, bermudas y con pantalones de chándal”, cuenta.

Y es que hasta la mismísima Tamara Falcó, la hija de la reina de la elegancia por excelencia, Isabel Preysler, ha sucumbido a esta moda ochentera. Así, los calcetines que arrasan son los blancos con las rayas deportivas en azul marino y rojo de toda la vida, aunque también se admiten modelos más coloridos, como los que propone Versace, el caso es lucirlos con orgullo e incluso con chanclas, al más puro estilo guiri. Además, la tendencia es unisex, aunque pocos hombres conseguirán llevarlos con el sex appeal del actor Miguel Ángel Silvestre, que los luce como nadie por encima de supantalón de chándal.

Pero, afortunadamente, hay vida más allá de la ropa deportiva y también vienen pisando fuerte los vaqueros. “Los jeans siempre son un básico, pero esta temporada se llevan con el tiro alto, rectos o anchos. Se van a ver mucho menos los pitillos, no digo con esto que vayan a desaparecer, pero se van a ver otros cortes de jeans”, añade Missestilos.

Además, el clásico azul de los jeans da paso a una paleta mucho más amplia de colores en la que abundan los tonos pastel y el blanco. “El lila, el verde agua, el rosa y amarillo claros se van a ver mucho y también el fucsia, que va a tener mucho protagonismo”, puntualiza la influencer.

Y aunque los vaqueros son un básico para muchos y muchas, es cierto, que hay gente que prefiere un estilo más formal a la hora de vestir, y está de enhorabuena, porque los trajes en todas sus variedades también son un imprescindible para esta primavera. “Se llevan mucho con pantalón sastre muy ancho, combinado con deportivas para darle el toque informal”, comenta María Rey, que es una incondicional del traje de chaqueta y pantalón corto, que en su día puso de moda, Julia Roberts en Pretty Woman, y que este verano va a arrasar.

Otro combo ganador de cara a los próximos meses es la mezcla de pantalón de tiro y alto y crop top. “Lo bueno de esta combinación es que la puede llevar todo el mundo, porque aunque los tops sean muy cortos, al ponerlos con pantalones de cintura alta, por suerte no es necesario enseñar barriguita”, señala la instagramer.

Vestidos vaporosos, con tejidos frescos, prendas de punto, como los chalecos o los conjuntos, junto con los bolsos mini, en los que caben el móvil y poco más, completan la lista de tendencias de Missestilos.

Aún así, la influencer tiene muy claro que “el armario ideal es el que está repleto de básicos con pinceladas de moda, porque no tenemos que adaptarnos a todas las tendencias, solo a aquellas con las que te sientas más identificada”, comenta María Rey.

Ella reconoce, que por su trabajo, en su perfil muestra “un estilo más ecléptico y además poder experimentar me parece un aspecto muy divertido de la moda”, aclara.

Y como nos ha ocurrido a muchas confiesa que ella también ha dicho más de una vez que ni loca se pondría una prenda para al final acabar cayendo en la tentación. “Me pasó con el pantalón ciclista. Siempre dije que no me lo pondría ya al final sí me atreví y de hecho, tengo unos cuantos en el armario”.