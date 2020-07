Noche del Apóstol: desde dónde ver los Fuegos y cómo será el espectáculo

Santiago. Si otros años el lanzamiento de los Fuegos solo enturbiaba la tranquilidad y ocasionaba molestias a los vecinos del casco histórico, de las viviendas más próximas al Obradoiro, este año el problema se traslada a varios puntos de la ciudad. Zonas desde las que se realizará el espectáculo pirotécnico, como la Cidade da Cultura, el Parque Carlomagno o la Granxa do Xesto, ocasionarán menos molestias. Sin embargo, los puntos de la Almáciga, Monte de Deus, Restollal o Parque de Luis Pasín, si tienen residentes dentro del perímetro de seguridad de 120 metros que ha establecido el Concello, delimitado por la señalización.

Las rúas do Pino, de Touro o la Pastoriza, en la Almáciga, son algunas de las más perjudicadas. La restricción de no entrar y salir de casa entre las 23.00 y las 00.00 h, con las ventanas cerradas por seguridad si se está dentro, no les afecta especialmente. “Lo único para mis hijos, que suelen dormir temprano, pero por lo demás no hay problema”, explica una residente. Si hablamos de qué hacer con los coches, ahí las quejas son abundantes. Según el plan del Concello, no se puede aparcar desde hoy a las ocho de la mañana en cualquiera de los perímetros de las ocho zonas. Esto se mantiene hasta las doce de la noche. Además, cuando se acerque la hora de los Fuegos, a las once, tampoco se podrá circular por esas franjas. “No tengo ni idea de qué vamos a hacer con los coches. Mis hijos tienen cada uno el suyo, y no saben dónde lo van a meter todo el día”, cuenta una vecina de rúa do Pino. Otro asegura que a él no le preocupa, porque puede moverlo a tiempo, pero reconoce que hay mucha gente en el barrio, y que será difícil reubicar todos los vehículos. “Yo moveré el coche y le pediré a mi hermano que me traiga a casa, porque no puedo caminar tanto”, cuenta un vecino que tiene que hacer uso de una muleta para andar. El hecho de que la Almáciga, con tanto bloque residencial, sea uno de los puntos elegidos, no convence a muchos de los residentes. “Son muchas horas con restricciones para los coches, todo el día. Hay zonas como esta en la que vive mucha gente. En Fontiñas, al ser en el mirador, o en el Gaiás, no se molesta a nadie. Aparcaremos lejos y vendremos andando a casa”.

En Vite, los fuegos se lanzan desde el Monte de Deus, la parte alta. A uno de los vecinos sí le preocupa el hecho de tener que permanecer en casa durante los Fuegos, ya que convive con una persona dependiente: “En mi vivienda hay una persona enferma con un grado de incapacidad reconocido, y su patología recomienda absoluta tranquilidad, ni sobresaltos ni ruidos estridentes. Todo lo contrario a lo que podrá padecerse el día 24 y de lo que ahora me entero, cuando esto lleva semanas planificado”. A esto, añade la preocupación por el estado del monte: “Estamos en pleno verano, con temperaturas muy elevadas, el campo y el monte seco, hay gran riesgo de incendio”, insiste.

En el parque Eugenio Granell, a Valentina, no le preocupa tener que permanecer en casa, sino el ruido, dado que su hija pequeña tiene problemas de salud, y necesita la mayor tranquilidad posible para estar estable. A otro vecino del Restollal le surge la duda de si podrá entrar en su vivienda, ya que sale a las diez de trabajar. a.oca