Non haberá gasolineira en Brandía Santiago. O Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Santiago acaba de ditar unha sentenza pola que, a instancia do Ilustre Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia, anula a licencia de obras que o Concello de Santiago concedeu a Carburantes Lugo S.L. para a construción dun edificio comercial e unha unidade de subministro de carburantes no Paseo de Esvedro- Paseo de Amaia, en Brandía. O Concello estudará a sentencia pero, en principio, descarta o recurso.