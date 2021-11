“Non queren que haxa consello de estudantes por conveniencia”

Salta la alarma entre los alumnos asentados en la Residencia Monte da Condesa de la Universidad de Santiago (USC). Están viviendo una situación “desesperante” y piden soluciones para recuperar servicios.

Carla Fandiño Esperón, de 20 años y estudiante de segundo curso de Educación Social, cuenta a este periódico lo que está sucediendo desde que se inició el curso. Hace meses ya se había quejado del mal estado de las aceras y la poca iluminación del campus sur, que le impiden caminar con seguridad. Especialmente al anochecer, ya que padece una discapacidad visual del 80%. De hecho, en noviembre de 2020 sufrió un grave golpe en el tobillo a consecuencia de agujeros en los adoquines. “Ás dúas semanas de publicarse o artigo en prensa, e sen dar aviso, comezaron coas obras nas beirarrúas. Teño unha compañeira que é cega total, que estuda Psicoloxía, e ía sempre por ese camiño, e tivemos que axustar horarios para levala e traela, xa que era o único percorrido que tiña memorizado. Referente ao tema da iluminación non arranxaron nada”, confirma la joven.

Ahora, junto con un grupo de residentes, se ven atados de pies y manos en referencia a lo que están viviendo en la residencia. El consello de estudiantes era un pilar fundamental para formalizar quejas y reclamaciones, y así actuar de un modo u otro, pero este año no tienen esa opción.“Pechou o plazo fai unhas semanas. Os alumnos que o integraban o ano pasado avisáronlle en conserxería que finalmente non se presentara ninguén”, comenta Carla. Pero esto no es porque no hubiera interés por parte de los residentes, sino que no se les avisó por correo electrónico tal y como hacían en años anteriores. “Só colocaron un cartel pequeno nun taboleiro de anuncios que ninguén mira. Isto é pola súa conveniencia. O ano pasado déronlle bastante caña co tema de irregularidades que había na residencia e as obras, e pensamos que non lles compensa que haxa un consello e que a xente estea informada”, añade.

en el restaurante y aula de estudio de la planta 2. Las obras en el restaurante comenzaron sin avisarles de nada, una semana después de empezar el curso, y en el aula de estudio de la segunda planta se están iniciando ahora. La intención es hacer una cafetería para los residentes en la segunda planta quitando parte de las salidas de emergencia, pero la obra puede tardar unos tres meses. “O restaurante pechou pola mala xestión dos anteriores donos. En vez de levalo a subasta como fan todas as cafeterías de residencias e facultades, cedérona á Facultade de Física, cando xa gran parte do espazo está ocupado por despachos de Física e tamén hai aulas de Óptica”, explica. Poco a poco ven cómo se quedan sin espacio.

Aforos en salas y limitaciones. En estos momentos solo tienen permiso para acceder a cocinas y aulas de estudio, pero siempre con previa reserva. “Tes que apuntarte todos os días e dispós de certo tempo. Cando rematas, ou renovas ou desapúntaste”, conta. Implantaron esta medida el año pasado con el covid y por el momento todo sigue igual. “Dixéronnos que ían actuar en función da hostalería, a cal funciona xa ao 100%, e nós seguimos coas restricións”, afirma. Ás salas de televisión, ximnasio e biblioteca, entre outras, non teñen acceso. “Na sala de ocio só se lles permite a entrada aos que veñen a congresos, cousa que non entendemos”. A esto se suma que tienen prohibido llevar gente de fuera de la residencia, excepto personas con discapacidad si requieren de ayuda puntual. “Puxeron a norma coa pandemia e agora quérena deixar para sempre. Non nos parece xusto porque na facultade ou en bibliotecas estamos con centos de persoas ...”, considera.

Ante las quejas que muestran los residentes, la única respuesta es “así funcionamos ben”. “O director non dorme aquí, ven en momentos puntuais, e resulta complicado falar con el. Falamos co conserxe e dinos que está cansado de pasar queixas á vicerreitoría pero finalmente non hai solución. As veces aínda teñen máis que dicir, estanos privando de servizos e dereitos que fai dous anos tiñamos. O mínimo xa sería que nos deran o motivo de por que se está actuando así”, señala.

Este grupo de residentes, con Carla como portavoz, espera que mejore su estancia en Monte da Condesa. “Esperamos que non se terxiversen as cousas. Non vamos con malas intencións en ningún momento. Estamos reivindicando o que nalgún momento chegamos a ter”, concluye.