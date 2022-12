“Nos encanta preparar una montaña rusa emocional en nuestros directos”

Merino es el proyecto musical creado por Sandra Merino y Álex Gallego. Desde sus inicios en 2019, sus directos y letras cautivadoras han hecho que aumente constantemente su número de seguidores. Hoy aterrizan en Compostela para ofrecer un gran concierto en el Moon Music Club (20.30h), y EL CORREO GALLEGO ha aprovechado la ocasión para conversar con Sandra Merino.

¿Cómo surge Merino y quiénes lo integran?

Merino es un proyecto musical que surge en Madrid antes de la pandemia. El concierto de presentación lo hacemos en octubre de 2019, unos visionarios... y estuvimos todo ese año dándole forma a nuestro primer disco, que sacamos en pandemia. Sobre los integrantes: los que llevamos el proyecto, invertimos o tomamos decisiones, somos Álex Gallego y yo. Él es batería, y lleva el show del directo, las luces, oficina... Y yo soy cantante, guitarrista y compositora, además de dirigir los videoclips. Nos complementamos.

Luego al escenario también suben: Javier Vittone, que es el bajo y hace disfrutar mucho en el directo, porque es muy bailarín, además de ayudar con otras cosas por su creatividad; Álex Hernanz “Flaco”, guitarrista que también ayuda con otras funciones; y Víctor, que pese a no salir en los carteles es nuestro técnico de sonido y es uno más. Estan día a día con nosotros, ayudando en todo lo que pueden.

¿Cómo os fue la Gira de Primavera 22? ¿Y la de Bomba de Humo, aunque esté empezando?

Primavera fue principalmente para testar ciudades, nunca habíamos hecho una gira como tal y fue nuestra primera oportunidad. Queríamos ver cuanta gente iría a vernos a Valencia, Valladolid... conocer un poco cada sitio. Fue una experiencia genial, porque al final cuando vas fuera no te esperas a nadie, vas pensando “a ver cuántas personas vienen...”, y no estuvimos solos en ningún concierto, la respuesta de la gente fue muy buena, y la experiencia viajando juntos fue muy guay.

A raíz de esta, surgió Bomba de Humo, que es más grande con 17 fechas y saliendo también por primera vez a muchas ciudades, para ir planeando la del año que viene. Está siendo muy buena porque la gente ya está empezando a cantar, algo que para quienes hacemos canciones es súper bonito.

¿Es la primera vez que venís a Santiago? ¿O a Galicia?

En Galicia estuvimos por primera vez este verano, en el náutico de San Vicente, y la experiencia fue maravillosa. Tienen unos asistentes muy melómanos, que van allí sin saber a quién va a ver en directo, y ese público gallego nos conquistó. Así que ahora tenemos ganas de ver que nos encontramos en Santiago, que sí es la primera vez que vamos y estamos expectantes.

¿Habíais estado alguna vez en la ciudad?

Hablo por mí, y estuve de pasada, pero muy poquito tiempo y lo que me gustaría de verdad es dedicar más tiempo a conocer Galicia en general. Porque lo poco que conozco, lo que me llega, y lo que me cuentan, de cosas como paisajes y gastronomía, es una maravilla. Me apetecería pasar más por allí, pero al final en las giras vas a tocar y vuelves. Tengo unas vacaciones por Galicia como algo a lo que hacer “check”.

¿Cómo definirías a Merino como grupo?

Alguna vez nos han definido como “pop de alto voltaje emocional”, algo que nos gustó mucho. Nosotros hablamos de lo que nos pasa. Este nuevo disco habla mucho de conflictos emocionales, de porqué actuamos así o de mirar mucho por dentro. En las canciones hay mucha nostalgia y esperanza, digamos que es un “mirar al pasado y al futuro intentando vivir el presente”. Luego, aparte de letras y canciones, somos bastante películeros y preparamos todo como “un viaje”. Las luces, el show, etc., acompañan para vivir esa montaña rusa emocional que buscamos en los conciertos y con la que estamos muy contentos.

Vuestras letras calan especialmente en el público. ¿Cómo surgen?

Viene de vivencias que todos tenemos. Yo soy la que escribe y me es más fácil sobre lo que veo y siento. Vivo una cosa y le pongo letra y música, en el fondo las personas no somos tan diferentes y todas se sienten identificadas con lo que escribe otra. Para mi es la magia de la música, puede parecer que una canción habla de ti cuando la ha escrito otro. Yo hablo mucho de relaciones, de comportamientos, de patrones que repetimos, de amor y desamor, y sobretodo de intentar entendernos. Aunque hay un poco de todo, incluso de pérdidas, de la muerte, de feminismo, de las presiones... encontrarse a uno mismo es el punto en común.

Y para elaborarlas, ¿sigues un proceso o esperas a que llegue la inspiración?

Hay algo que me funciona siempre. Cuando tengo una idea de una temática, de una letra, de un escrito o lo que sea, lo apunto en las notas del móvil. Y otro día, ya con la guitarra o el piano en mis manos, reviso las notas y voy directamente a esas ideas que escribí y les empiezo a dar forma. Sin embargo, estoy investigando otras maneras de componer desde el instrumento, porque te da otras herramientas y cada uno te lleva a un lugar. Se puede empezar por una guitarra, batería, piano... pero lo que nunca me falla es partir de una temática o una frase.

Actualmente estáis trabajando en vuestro segundo disco. ¿Podéis dar alguna pista o detalle?

Lo estamos grabando ahora en Barcelona, con Santos&Fluren, lo cual es un sueño. Han sido los productores de varios discos que nos hemos puesto por mucho tiempo, son como nuestros discos de cabecera, así que es muy guay trabajar con ellos. Saldrá en 2023, después de verano. Sacaremos singles desde enero y cada vez habrá más canciones durante los conciertos de Bomba de Humo, y todo esto desembocará en septiembre de 2023, cuando empezará la nueva gira Himnos de guerra, como también se llamará el disco. Y lo que podemos adelantar, aparte de la colaboración con Izal, es que habrá otra muy top, aunque todavía no puedo decir el nombre.

¿Qué es lo que engancha al público a vuestros directos? ¿Cómo lo preparáis?

Creo que estas últimas canciones de adelanto del disco están conectando más con el público y son por las que han empezado a cantar, las que más han enganchado. Para prepararlo tenemos un local amplio aquí en Madrid en el que montamos todos los focos y luces y programamos todo, hemos pasado noches y noches repasando cada momento. El show lo preparamos también con Fluren, que nos ayudó a que fuese mucho más ameno y a que la gente “se deje llevar”. Antes era todo el tiempo: canción, parón, canción, parón... ahora es un espectáculo en el que está todo más hilado. Además, nosotros vivimos y sentimos todo sobre el escenario y creo que eso se transmite al público. Cuando se está muy conectada a lo que estás haciendo, los de enfrente también llegan a sentirlo.

Para finalizar. ¿Un propósito para 2023, sea para Merino o personal?

Como banda, para mí lo importante más allá de llevar a cabo todos los planes de giras, discos, etc., es disfrutarlo. Hago mucho hincapié en esto porque muchas veces tienes que hacer cosas que no te gustan para subirte al escenario. Cuando empiezas quieres cantar y tocar, pero no hacer cosas de oficina o de redes, y todo eso no apagar las ganas de subirse al escenario. Así, como banda el objetivo es mantener intactas las ganas o incluso que aumenten.

Por otro lado, en lo personal lo tengo muy claro. Es algo que no tiene nada que ver con la música y que nunca consigo, hacer deporte.