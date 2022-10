Nova mostra no Tambre

PINTURA. A Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET) inaugura hoxe unha nova exposición colectiva de pintores portugueses e galegos, ás 20.00 horas no Centro Empresarial do Tambre en Santiago. A mostra Os caminhos de Santiago estará aberta ao público ata o 27 de novembro en horario de luns a venres de 09.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 20.00 horas. Recoméndase avisar da visita no teléfono 981 55 28 50. Na mostra participarán 24 artistas –os portugueses: José Luis Aguilar, Antigona, Gonçalo Mexia, Lena Moura Poinha, Luiza Souza, Laura Maria, Conceição Ruiva, Conceição Oliveirab ‘Saro’, Maria da Graça, Fanucha, Cosme, Miguel Fazenda, Yolanda Hollaender e Isa Pereira; e os galegos: Sergio González, María Ángeles Paredes Villaronga, Iola Sanz, Xesús Vázquez, Carmen del Prado, Carmen Sampedro López, Dolores Guerrero, Tino Cuesta, Carmela Taboada Perianes e Nietto–. Engloba obras de diferentes estilos e creadas con diversas técnicas e tamaños que recrean imaxes dos camiños de Santiago. ecg