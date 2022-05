Nova sinalización nas rúas de Mallou e de Queimada

Santiago. Tras a petición por parte da Asociación de Veciños da mellora na seguridade e mobilidade na contorna das rúas de Mallou e Queimada, o venres rematáronse os traballos de sinalización vertical e horizontal. Consistiron na colocación de sinais de circulación e tamén de pintado sobre calzada para que as dúas rúas quedasen nun só sentido de circulación. A rúa de Mallou, dende o cruzamento coa rúa da Queimada, queda nunha soa dirección, sentido baixada cara a rúa do Cruceiro da Coruña. A rúa da Queimada queda en sentido subida. Dado que é unha vía con dous carrís, obtouse pola modificación do seu aparcamento que era en liña, pasando a estacionar en batería. ecg