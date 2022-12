Nova zona de xogos no Avío e renovación da sinalética municipal

Santiago. A xunta de goberno local reunida onte aprobou a licitación do servizo de conservación, mantemento, reposición e nova instalación da sinalización do termo municipal para os próximos tres anos por 1.949.153,44 euros; e do contrato mixto, de obras e subministración para a creación dunha zona de xogos infantís no parque do Avío, que conta cun orzamento de 117.817,34 euros. Tamén se deu luz verde á resolución das subvencións para o fomento do deporte federado por un importe de 299.999,76 euros, das que se benefician 52 entidades deportivas de Santiago. Dos acordos adoptados informou, en rolda de prensa, o alcalde Xosé Sánchez Bugallo.

O servizo de conservación, mantemento, reposición e nova instalación da sinalización horizontal, sinalización vertical e elementos de balizamento de tráfico nas vías públicas do termo municipal ten por obxecto contratar entre as empresas especializadas en mantemento, xestión e operación do tráfico a realización dos traballos necesarios para a articulación da mobilidade en Santiago. O documento recolle o mantemento e conservación, así como a sinalización circunstancial (carrís adicionais, eventos, obras, accidentes, etc.), e todos aqueles traballos de mantemento do inventario da sinalización, proxectos de mobilidade, tráfico e seguridade viaria, informes en materia de mobilidade, e conservación e modificación de elementos de infraestrutura do tráfico dentro do termo municipal.

O ámbito de aplicación do contrato son todas as vías que á súa entrada en vigor sexan de titularidade do Concello compostelán, así como todas aquelas que pasen a ser de titularidade municipal dentro do período de vixencia do contrato. Aprobouse, ademais, o expediente ao contrato mixto, de subministracioin e de obras, que ten por obxecto a creación dunha zona de xogos infantís no parque do Avío, que conta cun orzamento base de licitación de 117.817,34 euros.

O barrio do Avío na zona de Vista Alegre conta con novas urbanizacións e unha elevada poboación nova que demanda a implantación de zonas de lecer en familia ao aire libre. Por iso, e atendendo a esta petición, o Goberno Municipal acordou crear nesa zona, próxima ao centro social, un espazo de xogos infantís para desfrute da veciñanza.

O expediente de contratación define a proposta como integradora, inclusiva, medioambientalmente sostible e respectuosa coa contorna; que permite e facilita o uso deste espazo verde ao aire libre por parte das familias e menores. A proposta céntrase na creación dunha área de xogos dunha superficie mínima de 240 metros cadrados na zona superior do parque, preto do edificio e da beirarrúa para facilitar o acceso, polo que terá que contar cun valado de madeira protector fronte ao tráfico. A superficie cubrirase con pavimento de caucho continuo amortecedor fronte a posibles caídas, posibilitando a circulación con cadeiras de rodas.

En canto aos xogos, deberán posuír un elevado contido lúdico e estarán deseñados de xeito que resulten estimulantes para a imaxinación infantil, ademais de serviren para o desenvolvemento físico e mental dos nenos e nenas. Deberán contar cun deseño atractivo e adaptarse á contorna na que estean situados. Ao tratarse dunha zona verde, deberán primar os deseños de madeira e metais. ecg