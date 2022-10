Las famosas novatadas, rituales entre los universitarios que viven en residencias o colegios mayores para darle la bienvenida a los alumnos de primer curso, han vuelto a la palestra tras el vídeo viral del centro de Madrid con sus cánticos machistas y vejatorios a las compañeras de otro colegio femenino. Este tipo de actuaciones de dudosa índole, que en muchas ocasiones sirven para denigrar de una forma violenta a otros jóvenes se han mantenido a lo largo del tiempo. En este sentido, Santiago ha tenido una relación muy estrecha con estas bromas, dado que se trata de una ciudad universitaria por excelencia.

Desde cánticos a plena voz por la calle, pasando por disfraces o incluso alguna medida más llamativa como tener que recibir un huevazo en la cabeza, son algunas de las prácticas habituales que se pueden ver, especialmente en septiembre y octubre por la capital gallega. Acompañados de sus veteranos, los recién ingresados se encuentran con la obligación de realizar estos ejercicios, aunque vaya en contra de su voluntad.

En todo caso, desde el suceso del 2011, lo cierto es que en Compostela se redujeron los comportamientos incívicos contra los novatos. Un expediente contra dos estudiantes por actitudes vejatorias en 2019 ha sido lo más destacado desde aquella, pese a que, como se puede comprobar, siguen existiendo actividades de convivencia que exceden de lo permitido.

En esta línea, desde la Asociación No Más Novatadas, ente que defiende que estas prácticas se convierten en una forma de violencia normalizada, han apuntado a EL CORREO GALLEGO que, por el momento, este curso no han recibido ninguna llamada desde la USC para denunciar acosos de este tipo.

De este modo, la pandemia de la covid-19, con la consiguiente prohibición de los contactos sociales llevó a que desapareciesen estas actividades durante un largo tiempo. Afortunadamente y aparentemente, a diferencia de lo que sucede en otros lugares de España, tras la recuperación de la vida normal, estas situaciones se han reducido.

A pesar de esta buena noticia, que no haya llamadas, no significa que no se produzcan vejaciones, puesto que, apuntan desde la organización, muchos afectados se callan por miedo a represalias. En todo caso, esta institución trabaja codo con codo con la USC para evitar malas praxis y concienciar al colectivo estudiantil de la necesidad de crear un clima de convivencia que no supere límites prohibidos.

“Dende a USC traballamos, por un lado, cun regulamento de actuación cando temos constancia, xa sexa de oficio ou por unha denuncia, dun caso susceptible de novatada, especialmente centrado no Sistema Universitario de Residencias; polo outro, dun protocolo antiacoso, que funciona en toda a Universidade; e, por último, unha vía de concienciación, deixando claro que a tolerancia é cerorespecto ás novatadas”, explica a este medio Pilar Murias, vicerrectora de Estudiantes y Cultura de la USC.

Se pretende, de esta manera, evitar casos denigrantes, denunciados en su momento, como obligar a las niñas a realizar felaciones en público a un bote de desodorante o pintarles las caras con el aparato reproductor masculino.

Por ello, las faltas de este tipo está calificadas como “moi graves”, radicando en un procedimiento sancionador en el que, tras escuchar a las partes implicadas, el vicerrectorado toma una decisión que puede acarrear la expulsión. Asimismo, en la línea de la concienciación, durante las jornadas de bienvenida se programaron talleres sobre este tema. “A vía da prevención é moi importante e é a que máis debemos traballar e incidir, máis aínda tralo que acabamos de presenciar”, remarca la vicerrectora.

LOS COLEGIOS MAYORES, LOS MÁS ACTIVOS EN COMPOSTELA. Entre los diferentes centros residenciales de Santiago, los más activos son los Colegios Mayores de San Clemente y San Agustín, dado que también tienen un mayor número de alumnos.

Precisamente, en ambos, citan los propios universitarios, se dieron las peticiones más duras. Así, por ejemplo, en San Clemente, una práctica era que le hacían cargar un árbol y meterlo en la residencia o salir a correr en bañador y bikini por la calle. En el contrapunto, en las públicas, como Condesa o Burgo das Nacións, estas actividades no tienen incidencia.

Asimismo, son conocidas las rivalidades entre los colegios más grandes, con cánticos en contra del otro, pero no son los únicos, puesto que también existe una cierta rencilla, por ejemplo, entre las integrantes de la Residencia Cristo Rey contra las de la María Inmaculada.

Con todo, nunca se llegó al extremo del reciente caso de Madrid, un suceso que se asemeja a otro conocido en A Coruña en el pasado, y denunciado por No más Novatadas.