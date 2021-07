Novela de misterio para acercar más el gallego a los jóvenes

Esta noite hei de ir a verte, tercera novela destinada al público juvenil escrita por Beatriz G. Turnes, ya está a disposición de los jóvenes lectores, que podrán disfrutar de las aventuras de una maestra en una parroquia rural.

La novela de misterio, presentada por el secretario xeral de Política Lingüística,Valentín García, es obra de la profesora, investigadora y escritora compostelana Beatriz G. Turnes y fue publicada bajo el sello Costa Oeste de la Editorial Galaxia.

Valentín García felicitó a la autora y saludó la publicación valorando “a importancia de fomentar o uso da lingua galega na mocidade por medio de obras literarias como esta que, coa gran mestría e coidado na edición, enriquecen notablemente o abano de títulos de grande atractivo para estimular a lectura de calidade en galego e mesmo a necesaria reflexión arredor do idioma”, señaló el secretario xeral de Política Lingüística, que estuvo acompañado en el acto por la editora, Malores Villanueva, y el profesor, investigador y crítico literario Armando Requeixo.

Esta noite hei de ir a verte es, según fuentes de la editorial, “unha novela xuvenil de misterio narrada e protagonizada por unha mestra, Sabela, que en 1964 chega á súa primeira escola nunha parroquia rural chamada Brandeira. Alí atopa, non só os veciños e o alumnado que agardaba, senón tamén unha casa misteriosa onde se ven estrañas luces e unha alumna inquietante. No seu intento por desvelar os segredos que ambas agochan, Sabela irá descubrindo o pasado recente de Brandeira, que deixou feridas aínda sen cicatrizar, e irá reflexionando sobre o ensino, a lingua galega, a situación da muller ou a guerra e as súas consecuencias sobre a vida das persoas”.

LA AUTORA. Beatriz García Turnes es doctora en Filoloxía Galega por la USC, especialista en planificación y dinamización de la lengua gallega y docente. Actualmente desarrolla su labor profesional como profesora-investigadora en el Centro Ramón Piñeiro, y cuenta con varias publicaciones en su haber.