Novo ciclo de transformación da madeira no Politécnico

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, e Fernando Segade, en representación de Finsa, asinaron hoxe un convenio de colaboración para implantar o vindeiro curso un novo ciclo de Formación Profesional Dual, que se impartirá no CIFP Politécnico de Santiago, con formación práctica na empresa madeireira compostelá. O título, de nova creación, será o de grao medio en Procesamento e transformación da madeira, terá dous anos de duración e comezará a impartirse o vindeiro mes de setembro.

En total serán 12 os alumnos que poderán cursar esta nova titulación, cuxo currículo abrangue 2.123 horas, das que o 54% se desenvolverán no centro educativo e o 46% restante nas instalacións de Finsa, tanto con formación complementaria deseñada pola propia empresa como a través de actividade profesionalizadora práctica. O alumnado participante gozará dun programa de bolsas.

No acordo asinado recóllese tamén a colaboración de Finsa na formación do profesorado de másteres de FP, un proxecto novidoso que se impulsará a partir do vindeiro curso coa implantación dunha quincena destas titulacións relacionadas con sectores punteiros como a fabricación intelixente ou o big data. Así mesmo, a empresa estudará a posibilidade de contribuír tamén á formación práctica de alumnos destes cursos de especialización nas súas instalacións.