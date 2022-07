Novo cónclave de Cidade Patrimonio en Salamaca

ACORDOS. O Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España decidiu propoñer liñas de colaboración aos seus respectivos gobernos autonómicos, coa intención de que se recoñezan as súas especiais características e necesidades. Así o avanzou o presidente do GCPHE e alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, na Asemblea na que participou o concelleiro de Santiago Sindo Guinarte. García Carbayo comentou que, durante a Asemblea, os representantes das 15 cidades do Grupo tiveron ocasión de repasar o estado dos dous grandes proxectos nos que traballan actualmente e que contan con financiamento procedente de Fondos Europeos. En concreto, referiuse á creación da Plataforma de Turismo Intelixente e ao Plan Impulsa Patrimonio. Con respecto á citada plataforma, informou de que a redacción do proxecto atópase en fase de licitación e lembrou que se trata dun investimento de 130 millóns de euros, no que as cidades do grupo compartirán protagonismo cos grandes centros turísticos urbanos españois e cos destinos de praia. ecg