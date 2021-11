Novo contrato da auga con melloras medioambientais

A concelleira de Políticas Sociais e Saúde, e de Medio Ambiente, Mila Castro, inaugurou onte a xornada “Axenda, producción e consumo responsable, organizada por Radio Galicia-Cadena SER, na que recordou que ese é “un dos obxectivos máis transversais da Axenda 2030, xa que persegue o tránsito dos modelos de consumo clásicos cara outros máis sostibles que nos levarían a conseguir o obxectivo un, que non é outro que o fin da pobreza”.

A concelleira apostou por sumar esforzos entre administracións, cidadanía e empresariado para “estimular as prácticas sostibles e fomentar estilos de vía en harmonía coa natureza”. Neste obxectivo, engadiu, traballa o Concello, con iniciativas en materia de economía circular”.

Mila Castro explicou que se están incluindo nos contratos administrativos “criterios de responsabilidade social e medioambiental”, como: apoio a persoas en risco de exclusión, comercio xusto, uso e enerxías limpas en vehículos, aforro de auga, reducción de emisións, etc. Ademais, sinalou, “potenciaremos a optimización da rede de auga e saneamento na próxima licitación”, realizaranse campañas de sensibilización de separación de residuos, continuarase coa integración de espazos verdes na trama urbana e adaptaranse espazos públicos para favorecer a integración interxeracional. De xeito paralelo, continuou a concelleira, “potenciaremos eventos en materia de economía circular. Agora mesmo, en colaboración coa Unión de Consumidores, estanse facendo actividades con escolares en materia de consumo responsable”; e tamén se está artellando unha campaña gráfica sobre separación de residuos.

Precismante, A herdanza que deixamos, é o slogan do encontro conducido por Luis Iglesias, no que tamén participaron Teresa Moreira, Profesora de enxeñaría química da USC; Pepe Solla, cociñeiro, estrella michelín e membro fundador do grupo Nove; ou Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente. Foi él o encargado de pechar unhas xornadas nas que se desenvolveron dúas mesas redondas con representantes de empresas como Viaqua, Jealsa, Sogama, Vegalsa, Coca Cola ou a Praza.

Mila Castro rematou a súa intervención sinalando que “se seguimos por este camiño de compromiso, traballando na protección dos nosos recursos e por unha sociedade máis xusta e igualitaria, cunha mellor distribución da riqueza, a herdanza que deixaremos ás xeracións futuras será mellor que a que temos actualmente”.