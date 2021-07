Nuestro evangelizador

HOY RESULTARÍA muy difícil encontrar una persona que no estuviera al tanto de las noticias que transmite alguno de los medios de información. Las personas que tienen cierta madurez, que han ido adquiriendo con el tiempo y las reflexiones, no consideran que sea lo mismo escuchar a unos que a otros, pues a menudo tienen un proyecto por cuyo filtro pasan las noticias: de ahí que incluso haya que relativizar lo que uno escucha. Sin embargo, como no todo lo que sabemos es consecuencia de nuestras reflexiones, es preciso escuchar a otros, para conocer lo que, de otro modo, no tendríamos ni idea de ello... El día 25 de julio es la fiesta de Santiago el Mayor, el Apóstol que nos hizo conocer a Jesús.

La 1ª lectura de la Misa de esta tarde y de mañana, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos muestra a los discípulos de Cristo dando testimonio de la resurrección del Señor. Los miembros del Consejo del pueblo les echan en cara el que les hagan culpables de la muerte de Jesús de Nazaret. Ellos replican que siguen el mandato del Señor, y que es preciso obedecerle a Él antes que a los hombres; que Dios le exaltó, haciéndolo salvador, para otorgar a Israel el perdón de los pecados. Ellos son testigos de lo sucedido, y también el Espíritu Santo, que Dios da a quienes le obedecen.

San Pablo les comenta a los Corintios que reciben una fuerza extraordinaria de Dios. Gracia a ella, aunque les persiguen y oprimen por todas partes, no consiguen derribarles. Llevan en su cuerpo los signos de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en su carne mortal. Sabemos y manifestamos que, como el Padre resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros, para que vivamos con él.

El Evangelio nos muestra a la madre de los Zebedeos con sus hijos, que piden a Jesús el tener los dos primeros puestos en el Reino mesiánico. Jesús, que entiende ese Reino de otro modo, les reta a beber el cáliz que él tendrá que beber. Al decirles ellos que están dispuestos a beberlo, Jesús les manifiesta que no les faltarán oportunidades para imitarle en su pasión; pero que el tener uno u otro puesto en el Reino, será cosa que habrá de decidir el Padre celestial.