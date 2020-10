“Nuestros técnicos de prevención son excelentes, pero en vigilancia de la salud somos insuperables”

Trabajador incansable y buen conocedor de la ciudad, durante su estancia en Santiago, sin haber dejado de disfrutar, no desaprovechó el tiempo, así lo muestra su extenso currículo académico: diplomado en Enfermería, graduado y doctor en Medicina, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial y especialista en Medicina del Trabajo. Fernando Mayo ha luchado durante su carrera profesional por la igualdad de oportunidades, la justicia social y la libertad individual. Firme defensor de la integración de la salud pública y privada, ha cuidado de la salud de muchos compostelanos, por lo que ambiciona la posibilidad de dejar un legado que lleve su sello. En la actualidad, dirige con maestría la Clínica Maype Salud, referencia en la ciudad tanto en medicina general como en la específica para empresas.

¿Cómo recuerda su infancia?

Procedente de mi Gonte natal (Negreira) llegué a Santiago donde me esperaban mis hermanos para iniciar estudios de párvulos. Recuerdo una infancia feliz en la que era imposible aburrirse, con tanta algarabía, en una familia de doce hermanos en la que yo cerré el cupo.

¿Cómo arrancó en la profesión?

Comencé mi actividad laboral como diplomado en Enfermería con solo 21 años, precisamente, en Negreira, mientras compaginaba mis estudios de Medicina. Más adelante, accedí por concurso-oposición al grupo B de la Consellería de Sanidade y, finalmente, promocioné al grupo A, en 1994, año desde el que he ejercido como médico titular en el Concepción Arenal, cuidando la salud de muchos compostelanos. Por ello, desde siempre, he compatibilizado la medicina pública y la privada, ya que defiendo la integración de ambos sistemas de salud.

¿Su pasión por el área sanitaria le motivo a seguir perfeccionándose?

Si, así es. Tras leer la tesis doctoral, después de un amplio acervo laboral, arranqué con un periplo formativo en ecografía clínica, pionero en el gremio, por toda España, a través de diferentes sociedades científicas, que me permitió adquirir un extenso currículo en dicha materia, en la que también he ejercido como formador.

¿Su trayectoria laboral y formativa le impulsó a crear Maype Salud?

En efecto. En 2010, en plena crisis, creé Maype Salud, en sociedad con mi hija, que es diplomada en Enfermería, Enfermería de Empresa y licenciada en Farmacia, además de especialista en Farmacia Galénica e Industrial, y también con la colaboración y participación de mi esposa, que es psicóloga y administradora. Arrancamos con servicios de medicina de familia, medicina y enfermería del trabajo orientados por una parte al público en general, tanto directamente como a través de diversas entidades aseguradoras, y por otra, a diferentes entidades empresariales de reconocido prestigio de la ciudad. Hemos sido acreditados como Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), que pronto nos hizo ser una referencia en la comarca.

¿Qué diagnósticos y pruebas realizan en su consulta?

Los servicios incluyen los análisis clínicos, autorizados como punto de extracción; electrocardiografía, holter de presión, espirometría, audiometría, Visiotest, tonometría o ecografías abdomino-pélvicas, musculoesqueléticas, doppler vascular, cardíacas, de tiroides, de mama o de testículo. También tenemos técnicas de radiodiagnóstico como radiografías, los TAC o RNM, así como otros estudios (electroneuromiografía, densitometría, nasofibroscopias), a través de servicios externos concertados.

¿Cómo ha sido la evolución desde el inicio?

Cinco años después de la fundación, ampliamos nuevos servicios dirigidos de lleno al mundo empresarial, acreditándonos como Servicio de Prevención Ajeno. Con esta apuesta firme y valiente, pasamos a disponer de un equipo de cuatro médicos, dos enfermeras, tres técnicos superiores en Prevención de Riesgos Laborales y un psicólogo, un staff que nos permite atender a 3.000 trabajadores y unas 200 empresas en cuatro centros asistenciales asentados en Bertamiráns, Rois, Vilagarcía y Santiago, además del más reciente de Los Rosales, en A Coruña.

Siendo líderes en prevención de riesgos laborales. ¿Cómo se han adaptado a la realidad covid?

Después del duro confinamiento, nos levantamos con fuerza para dar respuesta a la demanda asistencial con la realización de los PCR, test por inmunoanálisis, Elisa, y los test rápidos. En pleno confinamiento, ya se recomendaba la realización de test rápidos para screening poblacional. Considerábamos que el confinamiento generalizado era un recurso al que nunca se debería haber llegado, teniendo en cuenta que la generalización de pruebas de detección del virus debería precederlo, y posteriormente, confinar las zonas donde dichas pruebas lo indicaran.

¿Cuáles son las principales medidas que debe tomar una empresa?

En las empresas en las que prestamos nuestros servicio la incidencia de la covid-19 fue mínima por haber planificado en todas una estrategia preventiva que sigue dando sus frutos. Hemos incluso recibido solicitudes para realización de test de muchas empresas que no tenían contratada la prevención con nosotros, a las que también agradecemos su confianza. Con la llegada de los nuevos test de antígeno, esperamos ser todavía más eficientes al acelerar el proceso de diagnóstico.

En las que tenemos responsabilidades preventivas recomendamos al entrar al trabajo: control de temperatura, lavado de manos con gel hidroalcohólico, higienización del calzado con alfombras impregnadas en soluciones jabonosas y el uso generalizado de mascarillas higiénicas. En el lugar de trabajo: exhaustiva y reiterada limpieza de pomos, barandillas y aseos. En el puesto: guardar distancias de seguridad, mamparas de separación, mascarilla e incluso pantallas de protección facial.

Además, aconsejamos a los trabajadores que tomen la temperatura de mañana y noche diariamente, y que no acudan al trabajo en caso de fiebre u otros síntomas de covid, debiendo informar de los mismos. Realizamos los PCR a los casos sospechosos y a los contactos, comunicando los positivos a las autoridades sanitarias e indicando el aislamiento, mediante comunicación protocolizada al sistema público de salud. Detectamos los casos vulnerables e indicamos las medidas de protección adecuadas de acuerdo a los protocolos, y, en su caso, comunicamos a su médico de familia la indicación de baja laboral. Y también recomendamos la vacunación antigripal.

Este buen hacer les ha llevado a ser una clínica de referencia de la ciudad.

En nuestra empresa apostamos por la profesionalidad, por la buena praxis, por las cosas bien hechas. Como decía mi madre: “As cousas ben feitas, ben parecen”. Quizás por eso son cada día más los que reconocen nuestro valor y nos piden nuestra colaboración, porque nos preocupamos por la salud de los trabajadores. Los empresarios saben que el bienestar de sus trabajadores es su mejor tesoro. Nuestros técnicos de prevención son excelentes, pero en vigilancia de la salud somos insuperables, con reconocimientos exhaustivos, más allá de lo protocolario, evitando derivaciones innecesarias, pérdidas de horas de trabajo e inquietudes de los trabajadores.

¿Le han preguntado alguna vez por qué dedica tantas horas a su profesión?

Muchos me dicen que trabajo en exceso, que todo va a quedar aquí, y no les falta razón. Me preguntan por qué un funcionario de carrera con la vida resuelta se mete en semejante berenjenal, con la que está cayendo. Se preguntarán qué se necesita para que, después de todo, aún queden fuerzas para crear una empresa. Pues creo que mucha ilusión, necesidad de ser útil a la sociedad poniendo a su servicio los conocimientos profesionales adquiridos y contribuyendo a la creación de empleo, mucho afán de superación, un buen reservorio de resiliencia, para no sucumbir en el intento y un espíritu de juventud incólume. Todo esto añadido a la sempiterna defensa de la familia y los trabajadores como valores fundamentales de la sociedad y la empresa.

¿Cuál es su objetivo futuro en Maype Salud?

Trabajamos con el objetivo de integrar en una sola empresa todos los servicios necesarios para prestar a nuestros clientes una asistencia más eficiente, con la ilusión de hacer de Maype Salud un referente en salud laboral en toda la comunidad gallega.