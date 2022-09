Nueva manifestación de la Plataforma de Pensionistas

concentración. Con el lema “Goberne quen goberne, as pensións deféndense”, la Plataforma de Pensionistas Compostela se ha concentrado este pasado lunes en el Obradoiro, como cada primer lunes del mes, para manifestarse a favor de unas pensiones dignas.

En consonancia con los temas tratados previamente, desde la plataforma se preguntan qué pasara en el 2023 con las pensiones y trasladan al Gobierno la necesidad “de políticas económicas claras e valentes capaces de xerar emprego e dignificar o traballo mellorando os salarios”. Apuntan que este es “o único xeito de poder elevar os ingresos por cotizacións sociais, e capaces de garantir pensións futuras, a redución da fenda de xénero das pensións e a urxente elevación das Pensións Mínimas”. En este sentido, reivindican que “as pesións mínimas deben subir ata igualar os 1000 euros que hoxe acada o salario mínimo interprofesional”.

Así, subrayan, “moitos pensionistas, sobre todo mulleres, mellorarían as súas condicións de vida e ao tempo reduciríase a Fenda de Xénero das pensións, situada hoxe nun 30% respecto dos homes”. Asimismo, indican que “preto de 283.000 pensionistas, o 90% mulleres, cobran o complemento da Fenda de Xénero” y que tan solo el “5% do total das pensións de xubilación acadan os importes das pensións máximas, 2.819 euros /mes bruto”.

Desde la plataforma señalan que seguirán reivindicanso unas pensións públicas, dignas y suficientes mientras se sigan vulnerando sus derechos por lo que afirman que “resulta difícil pedirlle ao noso Colectivo que acepte silenciosamente as propostas que Europa e as súas comparsas fan ao Goberno sobre as pensións”. En este sentido destacan que “as pensións non contributivas, cun importe de 421 euros/mes, subirán un 15% elevándose por elo ata 491 euros mes”, una subida que “está aprobada para o que resta de 2022 e dependerá do que se aprobe nos Orzamentos xerais do Estado para que se consolide no 2023”. Piden por ello “a elaboración do Regulamento, que dará efectividade a lei de Regulación e Impulso dos Plans de Pensións de Emprego. ecg.