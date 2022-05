Nueva oportunidad para el Peleteiro, con la duda de si llega al Pleno del 31

Santiago. La esperada solución para la parcela del antiguo Colegio Peleteiro tendrá hoy una nueva oportunidad y van... La Comisión Mixta se reunirá de nuevo para tratar las últimas propuestas y nuevas posibles modificaciones, todo ello con el propósito de llegar a un acuerdo mayoritario, en cuanto a los grupos municipales se refiere, para poder modificar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), condición indispensable para aprobar el proyecto que está sobre la mesa.

En este sentido, reiteró ayer Mercedes Rosón, concejala de Urbanismo, que Raxoi lleva un año atendiendo las demandas de muchas personas, no sólo de Compostela Aberta, para acercar posturas y conseguir el mencionado consenso. Así, se ha llegado a una última propuesta en la que se plantea una apertura de hasta treinta y dos metros hacia República Argentina, con quince de ellos de soportal.

Con todo, pese a que CA valoró positivamente este cambio, lo considera todavía insuficiente, ya que su premisa es que esa calle quede tal y como está ahora, sin ningún edificio a mayores, ya que taparía la luz a los bloques situados enfrente.

En esta línea, desde la última reunión, celebrada el pasado 11 de mayo, el partido celebró una manifestación, tachada de “ridícula” por su escasa incidencia, en la que animaba a oponerse a la propuesta del Gobierno local. Ese fracaso en la convocatoria queda por ver si afectará a su decisión, puesto que cada vez son menos los que no aceptan el diseño elaborado, provocando incluso disensiones en la Asociación Vecinal Raigame, único ente que no aprobaría la versión proyectada.

Atendiendo a estas posturas, el BNG solicitó ayer que Raxoi intente contentar al máximo las peticiones de los vecinos del Ensanche, con la mayor apertura posible de la nueva plaza, en la que se primará la dinamización social.

“Levamos moito tempo traballando en sentido positivo, intentando buscar o maior consenso e a menor afectación á veciñanza, para un soar que non pode seguir a deteriorarse, como acontece noutros como o vello hospital das Galeras. Non pode ser un proxecto que fique aí e que non saia adiante transcorridos anos e anos”, indicó Goretti Sanmartín, portavoz nacionalista. ecg