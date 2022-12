Nueva York contará con un mural poético sobre el Camino, por Vanesa Martín y Marcos de la Fuente

santiago. El Camino de Santiago tiene numerosas variantes, pero a nadie se le había ocurrido crear un camino marítimo que uniera la ciudad de Nueva York con la capital de Galicia. A la muralista gallega afincada en la Gran Manzana, Vanesa Martín, se le ocurrió imaginar ese camino, que se guiaría por las mismas estrellas a modo de mojones, entre Manhattan y Compostela, y lo plasmó en un mural en una esquina entre la Segunda Avenida y la calle 45, a la sombra casi del edificio central de la ONU.

El mural (de 4x4 metros), que estará completado esta misma semana, consiste en un mapa del occidente europeo y el oriente americano, con una ruta imaginaria que atraviesa el océano Atlántico entre Nueva York y Santiago, donde no falta la vieira: la concha de los peregrinos convertida en símbolo del camino.

Todo presidido por una pregunta: “¿Conoces o Camiño? ¿Do you know the way?”. Un poema en gallego e inglés de Marcos de la Fuente, poeta y pareja de la muralista, aparece inscrito sobre el profundo océano que separa América de Europa.

“Pisada a pisada / el paso se hace hondo / se afianza el sudor en la memoria / se llega de júbilo el vacío”, reza el poema, que llama la atención de más de un paseante que pregunta si ese idioma es portugués o que se pregunta qué tiene de particular ese camino.

Cuenta Vanesa que se les ocurrió homenajear al Camino desde América, donde no es muy conocido, aprovechando que este 2022 es “año santo compostelano”, que hace el número 120, y la iniciativa fue inmediatamente apoyada por el consulado de España en Nueva York y el Xacobeo, el organismo oficial gallego que gestiona el Camino.

“Pensando en ideas para promocionar el Camino, se nos ocurrió hacerlo con un mural donde nos imaginamos un camino nuevo que trascurriría por las estrellas”, narra la muralista. ecg